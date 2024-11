Come liberare spazio su WhatsApp: scopri il cestino nascosto

L’applicazione più utilizzata da utenti è sicuramente WhatsApp e una cosa che tu ti hanno constatato è che spesso pesa veramente tanto. L’enorme quantità di file e conversazioni che accumuliamo può rapidamente occupare gran parte della memoria dei, rendendo saturi gli smartphone in poco tempo. Nel caso in cui dovessero palesarsi alcuni rallentamenti o lo spazio a disposizione dovesse rivelarsi quasi esaurito, ci sono alcune semplici strategie da poter adottare molto utili ma ce ne sono altrettante anche per recuperare memoria preziosa.

WhatsApp: così gli utenti possono recuperare memoria cancellando file inutili

Il primo passo da fare è accedere alle impostazioni di WhatsApp e analizzare lo spazio occupato. Vai dunque su Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. Qui troverai una panoramica completa della memoria utilizzata da foto, video, documenti e chat. È possibile vedere una lista di conversazioni ordinate per quantità di spazio occupato e file grandi che spesso dimentichiamo di aver ricevuto o inviato.

Uno dei segreti più utili per liberare spazio è quello di svuotare il cosiddetto “cestino nascosto”. Molti utenti non sanno che, anche quando eliminano file o chat, questi non vengono subito cancellati del tutto. WhatsApp infatti li conserva in una sorta di cestino temporaneo. Per svuotarlo, basta tornare nella sezione di gestione dello spazio e selezionare i file inutili per eliminarli definitivamente.

Inoltre, puoi ridurre l’uso della memoria evitando di scaricare automaticamente immagini e video. Vai su Impostazioni > Spazio e dati > Download automatico dei media e scegli di scaricare i file solo quando sei connesso al Wi-Fi o solo se lo desideri manualmente. Questo ti permetterà di evitare il salvataggio inutile di contenuti che non ti interessano.

Per chi ha gruppi molto attivi o chat ricche di file multimediali, un altro consiglio è disattivare l’opzione di salvataggio automatico nella galleria. Così facendo, le immagini ricevute non intaseranno il tuo dispositivo. Seguendo questi suggerimenti, WhatsApp diventerà più leggero e il tuo telefono riacquisterà spazio, migliorando le prestazioni generali.