WhatsApp, il modo per non essere aggiunti ai gruppi indesiderati

Essere aggiunti a un gruppo WhatsApp senza preavviso può essere molto fastidioso. Spesso infatti sembra che siano proprio persone con cui non si ha nulla a che fare e mai quelle che invece potremmo conoscere. Per fortuna, esiste un’opzione in WhatsApp che consente di prendere il controllo e decidere chi può aggiungerci ai gruppi. Vediamo come fare in pochi semplici passaggi.

Come impostare le restrizioni sui gruppi WhatsApp

WhatsApp ha introdotto una funzione specifica per limitare chi ha il permesso di aggiungerci ai gruppi. Approfittando di questa soluzione, si potrà fare a meno di ritrovarci all’interno di gruppi senza che qualcuno ci abbia chiesto prima il consenso. Ecco il procedimento, una volta toccati i tre puntini in alto a destra per accedere alle impostazioni:

Entrate nelle Impostazioni; Andare su Account e poi su Privacy; Troveremo l’opzione Gruppi: basta selezionarla per accedere alle impostazioni di controllo.

A questo punto, vengono fuori tre scelte diverse:

Tutti : chiunque può aggiungerci ai gruppi;

: chiunque può aggiungerci ai gruppi; I miei contatti : solo i nostri contatti possono farlo;

: solo i nostri contatti possono farlo; I miei contatti eccetto…: qui si può scegliere manualmente chi NON può aggiungerci.

Scegliendo l’opzione I miei contatti eccetto…, possiamo personalizzare l’elenco delle persone che non possono aggiungerci, ottenendo così maggiore controllo e serenità. Il tutto avviene come si può vedere in pochi e semplicissimi passaggi accessibili direttamente tramite WhatsApp e non dall’esterno.

Essere inseriti in gruppi senza consenso non è solo una violazione della privacy ma anche una fonte di distrazione. Ogni notifica non richiesta può diventare un elemento di disturbo, soprattutto in gruppi affollati. Seguendo questo procedimento dunque gli utenti possono restare al sicuro da eventuali tentativi di truffa. Non tutti infatti sanno che spesso alcune chat di gruppo possono riguardare dei tentativi di inganno, magari con proposte di lavoro fittizie o altri espedienti atti a rubare dati personali e delle carte di credito.