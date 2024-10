WhatsApp: la truffa dell'account verificato ha fregato migliaia di utenti

Con tutti gli accorgimenti che WhatsApp ha messo in campo durante gli ultimi anni, è stato possibile vedere un netto miglioramento non solo delle funzionalità disponibili, ma anche della sicurezza. È proprio questo il primo aspetto su cui tutte le piattaforme di messaggistica istantanea stanno battendo negli ultimi tempi, provando in ogni modo a mettere in difficoltà ogni forma di truffa, inganno o peripezia che possa ripercuotersi sugli utenti. Diverse persone, secondo quanto riportato, stanno incontrando difficoltà con un’altra situazione al limite. Chi non ha mai sentito parlare della truffa dell’account verificato, dovrebbe tenere gli occhi bene aperti.

La truffa dell’account verificato agisce su WhatsApp: ecco in che modo

Chiunque abbia sentito ultimamente parlare di una truffa, si è ritrovato probabilmente ad affrontare uno dei più grandi inganni del momento. Questo sta avendo luogo su WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica utilizzata da oltre 2,5 miliardi di utenti. C’è dunque un nuovo raggiro che gira intorno alle chat e agli utenti, con i malintenzionati che fanno finta di essere degli operatori appartenenti alla società madre dell’applicazione, ovvero Meta, i quali fingeranno di dover portare a termine una procedura di autenticazione dell’account.

È proprio in questo modo che gli utenti concederanno i loro dati sensibili e in alcuni casi anche il codice di accesso. Il tutto comincia con un messaggio che arriva proprio su WhatsApp e l’utente crede di essere contattato da un operatore. Il profilo compare come verificato, per cui con la spunta blu attiva. Questo rende quindi l’inganno credibile, portando gli utenti a fidarsi, soprattutto una volta che si ritrovano a fronteggiare “minacce” di chiusura o sospensione dell’account.

I truffatori dunque fanno trasparire un senso di urgenza e minacciano la sospensione o addirittura la chiusura dell’account nel caso in cui l’utente non dovesse eseguire la procedura indicata. Sarà questa a far perdere l’account alle persone, che infatti si ritroveranno senza il loro WhatsApp.