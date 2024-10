WhatsApp: alcuni numeri possono truffarvi, ecco il prefisso a cui stare attenti

È inutile. Nessuno utilizzerà mai un’applicazione più di quanto usa WhatsApp, o almeno per quanto concerne la messaggistica. È proprio questo il punto di riferimento in tale ambito e quando gli utenti devono sentire qualcuno, lo fanno utilizzando la piattaforma colorata di verde. Sono pochi i paesi nel mondo, dove prevalgono altre applicazioni e di certo l’Italia non è uno di questi. Proprio per tale motivo, siccome sono tantissime le persone che si servono di WhatsApp, bisogna metterle in guardia.

Sta succedendo qualcosa di veramente molto particolare: un messaggio molto strano si starebbe aggirando tra le chat durante l’ultimo periodo. Sono moltissime le persone che hanno provato e in ogni modo a capire di cosa si trattasse, ma molte si sono ritrovate nel bel mezzo di una truffa in piena regola. Purtroppo, siamo di fronte ad un vero e proprio inganno. Si tratta di messaggi provenienti da numeri con prefissi stranieri.

WhatsApp: la truffa arriva da messaggi molto amichevoli, sono i numeri stranieri ad inoltrarli

Il grado di attenzione va necessariamente alzato: c’è una truffa che sta girando tramite le chat di WhatsApp con dei messaggi amichevoli provenienti da numeri stranieri. Bisogna stare molto attenti ai numeri con questi prefissi: +62 (Indonesia), +370 (Lituania), +223 (Mali), +84 (Vietnam), +60 (Malesia). Secondo quanto riportato, sono diversi gli utenti di WhatsApp che si sono ritrovati di fronte ad un messaggio dal contenuto molto semplice.

Il truffatore di turno parte subito con un linguaggio molto confidenziale, scrivendo messaggi del tipo: “Ciao“, “Come stai?“, “Ciao, ti disturbo?“. In questo modo, subito riesce ad aprirsi le porte verso la vittima, per poi proporgli degli investimenti o delle modalità utili per guadagnare. Ovviamente tutto ciò non porta altro che ad una truffa, ma solo dopo che l’utente vittima di ciò che sta accadendo ha cominciato a fidarsi. Fate quindi molta attenzione e tenete sempre la giusta lucidità.