WhatsApp: offerta di lavoro da 950 euro pagati in un giorno, la nuova truffa

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo e quindi utilizzata da tantissime persone. Si parla di oltre 2,5 miliardi di utenti attivi in tutto il globo, tra grandi e piccoli, tra uomini e donne e tra ogni tipo di etnia. Purtroppo, proprio questa grande portata di WhatsApp, consente ai truffatori di utilizzare la piattaforma come mezzo perfetto per veicolare ogni tipo di inganno.

Questo è ciò che sta accadendo ultimamente con un messaggio che avrebbe preso di sorpresa diverse persone. Il testo comincia proponendo una fantomatica offerta di lavoro peraltro molto ben retribuita. Il messaggio in questione arriva da un numero straniero che ha un prefisso totalmente diverso da quello italiano, ovvero +95. Quello che spaventa è che il testo è arrivato anche alle persone che in alcun modo hanno cercato lavoro in precedenza.

WhatsApp: la finta offerta di lavoro che rovina gli utenti, ecco il testo

Molte persone che usano WhatsApp riferiscono del messaggio truffa in questione. Stando a quanto riportato, la proposta comprenderebbe 80 minuti di lavoro al giorno con le persone interessate che non devono fare altro che cliccare sul contatto WhatsApp per ottenere più dettagli. In più c’è anche l’opportunità per i primi 50 candidati di ricevere 20 € in più, ma ovviamente anche questo fa parte dell’inganno. Questo che potete eleggere qui in basso è un trafiletto del messaggio truffa:

“Salve, siamo il Dipartimento Risorse Umane di TrovoLavoro e lei è stato selezionato per un lavoro online part-time o full-time. Si tratta di un lavoro molto semplice che può essere svolto da casa senza restrizioni di orario o di luogo. Lo stipendio giornaliero varia dai 280 ai 950 euro e viene pagato il giorno stesso“.

Per evitare di cascare in questo imbroglio ma soprattutto di avere problemi, tutto quello che non bisogna fare è cliccare sul link o contattare il mittente del messaggio stesso.