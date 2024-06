WhatsApp e il Gruppo Fortunato di Instagram: la nuova truffa

Il mondo del web è perennemente attanagliato da diversi problemi, tra cui le varie truffe che arrivano al cospetto degli utenti. Uno dei modi più amati dai truffatori per riuscire a diffonderle consiste certamente nelle applicazioni di messaggistica istantanea, di conseguenza dunque anche in WhatsApp.

È proprio la celebre applicazione colorata di verde che ultimamente si sarebbe ritrovata ad essere, suo malgrado, protagonista di un nuovo inganno. Secondo quanto riportato da alcuni utenti che hanno provveduto a segnalare il problema, una nuova truffa starebbe preoccupando tantissimo. Si tratta di un messaggio che parla di un “Gruppo fortunato di Instagram“, una sorta di escamotage per guadagnare. Tutti gli utenti che ci sono cascati, hanno percepito la possibilità di un guadagno facile che in realtà non era altro che uno specchietto per le allodole.

WhatsApp e la truffa del Gruppo fortunato di Instagram: ecco come funziona

Basta un semplice messaggio tramite WhatsApp per attirare la vittima che si convince di poter guadagnare delle cifre in maniera molto semplice. Come racconta il testo, basta guardare banalmente un video e seguire degli account Instagram per poi inviare degli screenshot.

È proprio con queste promesse che i truffatori si guadagnano la fiducia dei poveri malcapitati, per poi trasferire il proseguo della truffa su Telegram. Qui infatti ci sono dei gruppi ai quali si accede mediante un invito che la vittima riceve. Nei gruppi stessi ci saranno poi dei bot automatizzati in grado di creare delle conversazioni false dando quindi l’impressione di poter effettivamente avere la possibilità di guadagno promessa.

Si arriverà dunque a far svolgere dei piccoli compiti agli utenti che erano stati circuiti mediante WhatsApp. Gli verranno effettuati dei piccoli pagamenti, come ad esempio 5 euro. Per riceverli, le vittime dovranno concedere i dati della loro carta di credito e sarà così che i truffatori riusciranno a svuotargli il conto.

Fate quindi molta attenzione ed eventualmente segnalate il tutto alle autorità senza aprire link e tutto ciò che dovesse pararvisi davanti.