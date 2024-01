Come potrebbe essere il nuovo iPad Air da 12.9", le immagini render

Proprio durante la giornata di ieri si è parlato dei programmi che Apple ha stabilito per i prossimi mesi del 2024. Dovrebbero arrivare diverse novità tra accorgimenti software e dispositivi appartenenti ad alcune gamme in particolare. Quasi in contemporanea con il lancio di iOS 17.3, e le nuove versioni di WatchOS e Sonoma per Mac, spunta sul web la notizia di quattro nuovi modelli di iPad.

Più precisamente, gli utenti devono prepararsi all’arrivo di due iPad Air e due iPad Pro. Recentemente sul web sono comparse inoltre le prime informazioni riguardo al design di questi ultimi, soprattutto sul modello Air da 12.9″ di ampiezza.

Diversi utenti sono infatti venuti a conoscenza del presunto design mediante alcune immagini render che presumibilmente arrivano da progetti interni di Apple. Le rappresentazioni in questione forniscono una prima panoramica su quello che potrebbe arrivare nel futuro prossimo, senza ovviamente garantire che si tratti del progetto finale.

Apple prepara i suoi nuovi iPad, ecco le presunte immagini del modello da 12.9″

Il cambiamento più grande che gli utenti potrebbe accogliere è l’arrivo di un nuovo display molto grande. Si passerebbe secondo quanto riferito dai canonici 10.9″ a ben 12.9″, esattamente come nel caso dell’iPad Pro. Ovviamente coloro che si erano innamorati della versione 2022 (quella da 10.9″), potranno stare tranquilli: si parla di una doppia versione.

Nel caso in cui le voci dovessero rivelarsi veritiere, si tratterebbe dell’arrivo dell’iPad Air più grande di sempre. Dando un’occhiata alle immagini render trapelate su Internet, il design sembra molto familiare: lo spessore è esiguo e viene lasciato ampio spazio allo schermo con bordi molto sottili. Trapela anche il pulsante provvisto di Touch ID esattamente sul lato, come l’attuale modello sul mercato.

Si notano altoparlanti sia sul lato superiore che inferiore e anche una porta USB-C in basso. A riportare un cambiamento in termini estetici dovrebbe essere, come si può notare, la fotocamera posteriore, che in un unico corpo dovrebbe comprendere anche il flash. In merito ai tempi di arrivo, tutto dovrebbe essere ufficializzato entro la prima parte di questo 2024.