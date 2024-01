Apple prepara i prossimi mesi tra nuovi iPad e MacBook

L’attesa logorava piacevolmente gli utenti: ora finalmente il Vision Pro di Apple è disponibile al preordine ed è naturale chiedersi quali altre sorprese l’azienda abbia in serbo per questo 2024. Durante le ultime ore si stanno facendo strada tra le maglie del web le prime indiscrezioni sui potenziali piani del colosso di Cupertino.

A rispondere, come sempre, è stato Mark Gurman di Bloomberg: l’analista ha rivelato molti dettagli in merito ai programmi di Apple, sia lato software che in merito ad alcuni dispositivi molto attesi.

Apple prepara il suo 2024: ecco i passi fondamentali fino alla WWDC 2024

Per adeguarsi ad alcuni requisiti richiesti dall’Unione Europea, Apple introdurrà delle nuove modifiche al suo sistema operativo iOS. Il Digital Markets Act imporrà infatti dei divieti alla società, esattamente gli stessi imposti a colossi del calibro di Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft.

Gurman dichiara con certezza che le settimane che precedono il 7 marzo, saranno fondamentali. Prima di quella data, che vedrà l’entrata in vigore del DMA, è lecito attendersi delle modifiche anche per l’App Store ma soprattutto una serie di nuovi dispositivi. Questi faranno la loro prima uscita nel periodo primaverile; si tratta dei nuovi iPad e dei nuovi MacBook Air.

I tablet che Apple ha in programma riguarderanno un modello Air con schermo più grande e un aggiornamento del modello Pro. Per quanto concerne invece i laptop, i nuovi MacBook Air che arriveranno dovrebbero essere aggiornati con il nuovo processore proprietario M3.

Questo sarà solo un anticipo di quello che si vedrà a giugno, con l’ormai attesissima WWDC. L’annuncio più importante riguarderà ovviamente iOS 18, nuova versione del software che sarà rivoluzionaria e che con tutta probabilità offrirà nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa affidata a Siri. Si tratterà di un passo necessario in quanto negli ultimi mesi Apple è finita indietro rispetto a quanto fatto da colossi come Microsoft e Samsung.