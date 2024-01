Apple Vision Pro disponibile dal 2 febbraio: si parte dagli USA

Con un comunicato ufficiale, Apple conferma che il suo primo visore in assoluto, il Vision Pro, debutterà sul mercato il 2 febbraio. Come già sottolineato in passato, il dispositivo sarà acquistabile (almeno in questa fase iniziale) solo negli Stati Uniti d’ America, sia online che nei negozi fisici sparsi per il paese. I preordini prenderanno il via tra pochi giorni, il 19 gennaio per la precisione.

Apple Vision Pro disponibile negli USA a partire dal 2 febbraio

«L’era del calcolo spaziale è arrivata. Apple Vision Pro è il dispositivo elettronico di consumo più avanzato mai creato. La sua interfaccia utente rivoluzionaria e magica ridefinirà il modo in cui ci connettiamo, creiamo ed esploriamo», ha dichiarato il CEO Tim Cook.

Il sistema operativo è visionOS (basato sull’innovazione portata avanti da macOS, iOS e iPadOS), dotato di una interfaccia utente tridimensionale e di un sistema di input controllato da occhi, mani e voce. Non manca ovviamente Siri, l’assistente virtuale che a giugno potrebbe ricevere un importante aggiornamento AI.

Apple Vision Pro – come già mostrato dall’azienda di Cupertino in fase di presentazione – si traduce in esperienze avanzate in ogni ambito: produttività, intrattenimento, gaming. Rivoluzionario è poi il design, in pieno stile Apple e chiaramente ispirato a prodotti già noti e apprezzati, come Apple Watch e iPhone.

Apple Vision Pro si basa sull’innovazione e sull’esperienza di Apple nella progettazione di prodotti ad alte prestazioni come Mac, iPhone e dispositivi indossabili come Apple Watch, culminando nel dispositivo elettronico personale più avanzato di sempre. Una quantità sorprendente di tecnologia è racchiusa in un design bello e compatto che utilizza i materiali più avanzati possibili per raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di prestazioni, mobilità e vestibilità.

Per l’occasione, il colosso di Cupertino ha pubblicato uno spot che ricorda quello realizzato per il lancio di iPhone (“Hello”). Intitolato “Get Ready”, a questo giro Apple ha messo insieme una serie di scene prese da film come Iron Man, Star Wars e Ritorno al Futuro, dove i protagonisti indossano dei visori o accessori simili.

Come anticipato, il visore Apple sarà disponibile dal 2 febbraio negli Stati Uniti. Il prezzo di partenza (modello da 256GB) è di 3.499 dollari. Non è chiaro se e quando il Vision Pro verrà venduto anche in altri paesi.