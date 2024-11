Come risparmiare con il VoIP in azienda, grazie al numero di telefono MessageNet

La gestione delle comunicazioni aziendali è una sfida sempre più complessa, soprattutto per chi opera in smart working e per tutti quei professionisti che devono mantenere una presenza costante, anche fuori sede. Con SmartNumber PRO di MessageNet, è possibile risolvere ogni complicazione legata alle chiamate telefoniche, grazie a una linea VoIP dedicata, flessibile e conveniente.

SmartNumber PRO mette a disposizione un numero di telefono fisso con prefisso geografico che può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo, consentendo di ricevere ed effettuare chiamate ovunque ci si trovi, senza dover investire in costose infrastrutture fisiche come i centralini tradizionali. Il servizio include:

Traffico illimitato verso numerazioni fisse e mobili italiane.

1-3 canali di comunicazione simultanei, ideali per le aziende che necessitano di gestire più chiamate contemporaneamente.

Inoltre, SmartNumber PRO semplifica la procedura di portabilità del numero, permettendo alle aziende di mantenere il proprio storico numero di telefono, evitando discontinuità e costi aggiuntivi.

Risparmiare con il VoIP, anche con lo sconto per i nostri lettori

Se siete alla ricerca di una soluzione efficace ed economica per migliorare la gestione delle comunicazioni, MessageNet offre un’opportunità unica: inserendo il codice promozionale SNPRO15 in fase di acquisto, si ottiene uno sconto istantaneo del 15% su SmartNumber PRO.

È l’occasione giusta per portare le comunicazioni aziendali a un livello superiore, godendo dell’approccio flessibile, versatile e professionale necessario per il successo dell’attività.

App mTalk: per gestire il numero fisso sullo smartphone

L’app mTalk è l’estensione perfetta di SmartNumber PRO. Disponibile per dispositivi Android e iOS, mTalk permette di utilizzare il numero di telefono aziendale sullo smartphone, garantendo la reperibilità ovunque, senza perdere la qualità delle chiamate o l’immagine professionale. Grazie alla tecnologia VoIP, le chiamate sono nitide e prive di interferenze, e non vi è alcuna necessità di investire in costosi centralini o infrastrutture telefoniche.

Con mTalk, le aziende possono:

Trasferire le chiamate tra colleghi, indipendentemente dalla loro posizione fisica.

tra colleghi, indipendentemente dalla loro posizione fisica. Impostare deviazioni di chiamata , segreterie telefoniche e risposte automatiche.

, segreterie telefoniche e risposte automatiche. Effettuare chiamate mostrando il numero fisso dell’azienda (Caller ID), anche da mobile.

SmartNumber PRO: compatibilità e flessibilità tecnologica

La tecnologia VoIP di MessageNet è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e centralini cloud (3CX, Asterisk, FreePBX, Wildix,…), rendendo l’integrazione con i sistemi aziendali semplice e immediata. Inoltre, è possibile utilizzare SmartNumber PRO con telefoni VoIP di marchi noti come Cisco, Grandstream e Gigaset, offrendo alle aziende la massima flessibilità nell’adattare il servizio alle proprie esigenze.

SmartNumber PRO elimina la necessità di complessi investimenti in hardware, garantendo un’infrastruttura robusta e affidabile grazie all’Autonomous System MessageNet, capace di assicurare routing autonomo e interconnessioni sicure. Le aziende possono quindi contare su una soluzione altamente scalabile, in grado di crescere con il business senza richiedere aggiornamenti.

Per mettere alla prova la tecnologia VoIP di MessageNet, suggeriamo di acquistare il servizio SmartNumber PRO con uno sconto del 15%, digitando il codice promo SNPRO15 riservato ai nostri lettori.

