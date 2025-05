Come trasformare un Chromecast con Google TV in una console da retrogaming portatile

Negli ultimi anni, dispositivi di streaming multimediale come le chiavette Chromecast con Google TV hanno trovato posto in milioni di abitazioni, offrendo una soluzione pratica ed economica per trasformare un televisore tradizionale in una moderna ed evoluta smart TV. Sotto l’interfaccia di Google TV si cela un cuore Android, capace di molto più che semplicemente riprodurre contenuti in streaming. Lascia di stucco, ancora oggi, la decisione di Google che ha recentemente comunicato l’abbandono del progetto Chromecast per puntare sul discutibile (e più costoso) Google TV Streamer.

Convertire Chromecast in una console da retrogaming: ecco come fare

Tra le possibilità meno esplorate ma più affascinanti c’è quella di trasformare le chiavette Chromecast basate su Google TV in console da retrogaming, con prestazioni più che sufficienti per emulare prodotti storici, ancora apprezzati dai nostalgici. La presenza di Android TV come sistema operativo, permette l’installazione di app esterne tramite sideload, rendendo accessibile l’uso di emulatori come RetroArch e PPSSPP.

Prerequisiti tecnici e strumenti necessari

Per configurare il Chromecast come console rétro, è necessario disporre di:

Chiavetta Chromecast con Google TV (versione 4K o HD)

Connessione Internet per la configurazione

Un controller Bluetooth oppure uno smartphone per il controllo remoto

Un PC o smartphone per il trasferimento dei file APK e ROM (opzionale)

Un adattatore USB-C con supporto OTG, se si desidera collegare dispositivi esterni come chiavette USB o hard disk

Installazione di un emulatore tramite sideload

Per procedere con l’installazione di app non presenti nel Play Store di Google, è necessario attivare le Opzioni sviluppatore accedendo alle impostazioni di sistema della chiavetta quindi scegliendo Info dispositivo. Premendo ripetutamente su Build, si deve attendere la comparsa del messaggio che conferma l’effettiva attivazione delle opzioni sviluppatore.

Tornando al livello precedente delle impostazioni di Chromecast, si deve a questo punto abilitare l’opzione Installa app da fonti sconosciute.

RetroArch è un frontend per emulatori. Di per sé non è un emulatore vero e proprio, ma un programma che offre un’interfaccia unificata per gestire e utilizzare diversi emulatori (chiamati core), ciascuno dei quali è specializzato in una determinata console o piattaforma.

Il vantaggio principale di RetroArch è che permette di configurare controller, shader grafici, salvataggi e filtri audio in modo centralizzato, con la possibilità di scegliere puntualmente quali emulatori caricare.

Come installare RetroArch

Sebbene RetroArch sia disponibile nel Play Store, la versione attualmente condivisa non risulta aggiornata. Il consiglio è quindi quello di scaricare il file APK più aggiornato dal sito ufficiale, facendo attenzione ad effettuare il download della versione per Android (di solito per sistemi ARM a 64 bit).

Per scaricare il file APK di RetroAPK su Chromecast si può installare un browser nella chiavetta oppure servirsi di un software come Send Files to TV per inviare l’applicazione dal PC alla chiavetta via WiFi.

A questo punto, si può usare un file manager per selezionare il pacchetto APK dal file system locale, sulla chiavetta Chromecast e avviarne l’installazione.

Caricamento delle ROM

Le ROM dei videogiochi possono essere trasferite in diversi modi:

Tramite FTP locale utilizzando un file manager con supporto di rete.

utilizzando un file manager con supporto di rete. Tramite unità USB , usando un adattatore OTG compatibile.

, usando un adattatore OTG compatibile. Attraverso la rete locale, accedendo a una cartella condivisa su PC.

I file vanno collocati in una directory facilmente accessibile da RetroArch e dall’emulatore scelto. È importante ricordare che il possesso delle ROM è legale solo se si è in possesso delle copie originali dei giochi.

Collegamento di un controller Bluetooth

Per una migliore esperienza d’uso, si può collegare un controller Bluetooth, come quelli di Xbox o PlayStation.

L’operazione è molto semplice e si concretizza accedendo alle impostazioni di Chromecast, scegliendo Accessori, Aggiungi accessorio, ponendo il controller in modalità pairing quindi completando l’associazione attraverso il Bluetooth.

In alternativa, si può usare l’app Android AirConsole, che trasforma lo smartphone in controller wireless, con latenza accettabile per i titoli 2D.

Esperienza di gioco e prestazioni

Gli emulatori NES, SNES, GBA e Sega Genesis evidenziano un’emulazione fluida e stabile, con frame rate vicini ai 60 fps. È anche possibile abilitare la modalità gioco del televisore per ridurre la latenza di input.

Sistemi più esigenti, come Nintendo 64 o PSP (PlayStation Portable), possono essere emulati solo in parte: alcuni titoli possono funzionare, ma con frame rate decisamente più modesti. In questi casi, la modifica delle impostazioni grafiche, rinunciando a qualche dettaglio, può migliorare l’esperienza.

PPSSPP, a differenza di RetroArch, è un emulatore stand alone, cioè funziona da solo, senza bisogno di un frontend. È specializzato esclusivamente nell’emulazione della PSP e può essere anch’esso installato nella chiavetta Chromecast facendo riferimento al sito ufficiale.

Per emulare giochi PSP su Chromecast è certamente possibile ricorrere a RetroArch con il core PPSSPP. Tuttavia, installare direttamente l’app PPSSPP permette di godere di più opzioni e, spesso, di una migliore esperienza.

Conclusioni

Con pochi passaggi tecnici e un minimo di configurazione iniziale, è possibile trasformare un dispositivo Chromecast in una vera e propria console rétro.

Il vantaggio principale consiste nella flessibilità offerta da Android TV, unita alla compatibilità con emulatori avanzati. Per chi desidera un’esperienza nostalgica ma pratica, questa soluzione rappresenta un perfetto connubio tra semplicità, portabilità e divertimento.