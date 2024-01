Come una VPN può aiutare a ridurre il tracking online e proteggere la privacy

Internet sta cambiando, o meglio la consapevolezza degli utenti quando navigano in rete. Sappiamo di essere tracciati in continuazione dalle aziende, sappiamo che i nostri dati non sono così al sicuro come eravamo convinti fino a qualche tempo fa. E sappiamo anche che le cose devono cambiare.

Una soluzione efficace per ridurre il tracking online e proteggere la privacy è affidarsi a una VPN. Acronimo di Virtual Private Network (in italiano “Rete privata virtuale), è un servizio che consente di navigare in completo anonimato, salvaguardando la privacy delle persone che la utilizzano ed eliminando i tracker web. La migliore VPN disponibile è NordVPN, oggi in sconto fino al 63% con prezzi a partire da 3,99 euro al mese per i piani di due anni.

I vantaggi di una VPN per la privacy online

Una VPN è una rete virtuale privata che nasconde l’indirizzo IP dell’utente e cripta il suo traffico Internet. Come ci riesce? Con la creazione di un tunnel criptato tra il device utilizzato dalla persona connessa alla VPN (smartphone o PC ad esempio) e Internet: in questo modo, il traffico viene incalanato verso un server esterno e non ai server del proprio provider di rete, garantendo il massimo anonimato e la sicurezza dei dati.

Ed è quello che fa NordVPN, che aggiunge poi alcune funzionalità esclusive degne di nota:

blocco dei malware presenti nei file scaricati in rete

accesso remoto ai file in totale sicurezza con la funzionalità Meshnet

avvisi puntuali in caso di fughe di dati attraverso il monitoraggio del dark web

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.