Come usare Gemini in Gmail anche qui in Italia da subito

L’integrazione di Google Gemini è arrivata in alcune app della suite Workspace, tra cui Gmail. Grazie alle funzionalità di IA generativa, è ora possibile creare testi per le e-mail con un solo clic. Al momento però l’integrazione è disponibile solo negli Stati Uniti: come fare quindi per provarla anche qui in Italia da subito?

Per usare Gemini in Gmail dall’Italia occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete ai servizi/contenuti disponibili in un territorio specifico. La soluzione migliore – per le sue funzioni extra in fatto di sicurezza e una velocità di connessione nettamente superiore rispetto alla concorrenza – è NordVPN, il cui piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese, con 3 mesi gratuiti da regalare a un amico.

Come usare l’integrazione di Google Gemini in Gmail dall’Italia

L’utilizzo di Gemini in Gmail anche qui in Italia è possibile con la sottoscrizione di una VPN.

In base alle funzionalità offerte, NordVPN è il servizio migliore a cui puoi affidarti per sbloccare i contenuti altrimenti non fruibili nel nostro Paese (lo stesso vale quando ti trovi all’estero e vuoi guardare un evento trasmesso solo in Italia). Al momento il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra gratis che puoi regalare a un tuo caro.

Una volta attivata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi provare Google Gemini integrato in Gmail e scegli tra la lista dei server uno posizionato negli Stati Uniti, in modo da simulare una connessione dagli USA.

Fatto questo apri Gmail e tramite le impostazioni seleziona l’inglese come lingua predefinita: dopo pochi istanti comparirà l’icona della funzionalità Help me write, relativa appunto alla nuova integrazione di Gemini (vedi immagine qui sotto)

Per sfruttare l’IA generativa e semplificare così la scrittura di una e-mail è sufficiente premere sul pulsante Help me write e scrivere in inglese un comando chiaro di ciò che si desidera ottenere: dopo pochi istanti Gemini elaborerà un testo pronto per essere inviato al destinatario prescelto. Qualora il risultato non ti soddisfi, premi sul pulsante Recreate per ripetere di nuovo l’operazione.