Come vedere Milan-Venezia in streaming dall'Italia e dall'estero

Questa sera, allo stadio San Siro, si disputerà l’anticipo serale della quarta giornata di Serie A tra Milan e Venezia. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Telecronaca a cura di Riccardo Mancini, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore svizzero Valon Behrami.

Per vedere Milan-Venezia in streaming dall’estero occorre anche attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco geografico imposto dal provider dei servizi Internet su tutti i contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia. Una delle migliori VPN a cui potersi affidare è NordVPN, disponibile in offerta a partire da 3,59 euro al mese per due anni, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere Milan-Venezia in streaming

La partita Milan-Venezia è visibile in streaming attivando uno tra i seguenti pass di DAZN: Goal Pass (da 13,99 euro al mese), Standard (da 34,99 euro al mese) e Plus (da 59,99 euro al mese). Fischio d’inizio fissato alle 20:45, quando l’arbitro Di Marco darà il via all’incontro.

Se invece ci si trova all’estero, l’abbonamento a DAZN non è sufficiente. Per evitare il blocco dei contenuti imposto dal proprio provider dei servizi di rete, è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Come anticipato prima, uno dei migliori servizi al momento disponibili è NordVPN, punto di riferimento del settore tanto per la velocità di connessione quanto per le funzionalità di sicurezza extra implementate. Una volta attivato il servizio, non resta che scaricare l’app e scegliere uno fra i tanti server VPN posizionati in Italia presenti in elenco.

Appuntamento dunque alle ore 20:45, quando a San Siro i padroni di casa del Milan affronteranno il Venezia nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A.