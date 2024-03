Come vedere Shake in streaming dall'estero

Se ti trovi all’estero e vuoi seguire in streaming la serie Shake su RaiPlay, potresti avere dei problemi nell’accesso alla piattaforma. Questo perché potrebbero esserci delle limitazioni geografiche. Per fortuna puoi superarle usando NordVPN, oggi con delle super offerte sugli abbonamenti biennali.

Come guardare Shake su RaiPlay con NordVPN?

Se vuoi seguire le vicende di Thomas, un carismatico studente e leader di una crew di parkour, la cui vita prende una svolta inaspettata quando si innamora di Beatrice, anche se ti trovi fuori dall’Italia, l’unico modo è affidarsi a una VPN.

Puoi utilizzare NordVPN, uno dei migliori servizi a livello mondiale. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo, ma soprattutto gli abbonamenti sono convenienti, con il piano Base che parte da soli 3,69 € al mese.

La procedura che dovrai seguire per superare eventuali restrizioni è questa:

Visita il sito ufficiale di NordVPN e scegli il piano che preferisci.

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo che utilizzi per lo streaming.

Avvia l’app e seleziona uno dei server disponibili in Italia per simulare la tua presenza nel territorio italiano.

Accedi a RaiPlay con le tue credenziali, cerca la serie “Shake” e inizia la visione.

Non perderti questa serie che reinterpreta in modo moderno l’Otello di Shakespeare, un adattamento dinamico al passo con i tempi. Visita il sito di NordVPN cliccando sul pulsante qui sotto e scopri tutti i piani disponibili per funzionalità di protezione avanzate.

Quindi, con un abbonamento base di soli 3,69 €, accedere a piattaforme streaming superando blocchi e limitazioni, non è mai stato così semplice. Se ti trovi all’estero e vuoi continuare a seguire i tuoi programmi italiani preferiti, vai sul sito di NordVPN e abbonati oggi stesso.