Come vedere Volevo fare la rockstar in streaming dall'estero

Volevo fare la rockstar è una serie televisiva andata in onda per due stagioni su Rai 2. Ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, attualmente è disponibile in streaming su RaiPlay.

Non all’estero però, dove i contenuti del servizio streaming della Rai sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Esiste una soluzione? Sì. Per vedere Volevo fare la rockstar in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, un servizio che consente di superare il blocco geografico. La migliore al momento è NordVPN, in grado di offrire un’esperienza streaming di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e funzionalità extra per la privacy online eccellenti.

Come vedere Volevo fare la rockstar all’estero

La visione in streaming all’estero della serie televisiva italiana Volevo fare la rockstar richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

Tra le migliori soluzioni oggi disponibili segnaliamo NordVPN, che offre una velocità di connessione super e funzioni di sicurezza online avanzate.

In questi giorni è il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con la possibilità di regalare tre mesi extra di servizio a un proprio amico.

Una volta completata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN e connettiti a uno dei server VPN posizionati in Italia: in questo modo otterrai lo sblocco dei contenuti di RaiPlay e delle altre piattaforme streaming.

Ora non ti resta che avviare l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla serie Volevo fare la Rockstar per guardare gli episodi della prima e seconda stagione. Come è noto, non è prevista una terza stagione.