NordVPN è un promo: fino a -73% e Gift Card fino a 50€ per chi sceglie oggi la VPN

NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato, è in offerta. Il servizio, infatti, è ora disponibile con un prezzo scontato a cui si aggiunge la possibilità di ottenere una Gift Card in regalo (fino a 50 euro, da utilizzare su Amazon e altri store partner) e di sfruttare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN ora costa 3,69 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. In questo caso, si ottiene una Gift Card di 10 euro. Da notare anche la possibilità di puntare su altri piani come, ad esempio, la versione Ultimate che costa 3,50 euro in più al mese e aggiunge 1 TB in cloud, il sistema anti-malware e il password manager.

In questo caso, la Gift Card è di 50 euro. Tutte le versioni di NordVPN hanno la possibilità di utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea. Le promozioni sono valide solo per un breve periodo di tempo, tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: come funziona e quanto costa la VPN

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log che azzera il tracciamento

azzera il tracciamento network di server in oltre 100 Paesi per aggirare i blocchi geografici online

connessione senza limiti di banda e traffico dati

e traffico dati possibilità di utilizzo su 10 dispositivi

NordVPN ora costa 3,69 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una Gift Card in omaggio, con importo compreso tra 10 e 50 euro, in base alla versione di NordVPN scelta. Tale Gift Card è utilizzabile su Amazon e su altri store online.