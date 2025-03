Command Palette è il nuovo launcher rapido per Windows

Microsoft sta lavorando su una nuova applicazione chiamata Command Palette (CmdPal, per gli amici) che debutterà in primis nella raccolta di utilità open source PowerToys, per poi diventare uno strumento software indipendente. Come confermano gli sviluppatori dell’azienda di Redmond, Command Palette va a sostituire PowerToys Run, un apprezzato launcher multifunzione che abbiamo confrontato con il popolare Flow Launcher.

Command Palette: l’evoluzione di PowerToys Run

PowerToys Run è un launcher rapido per Windows, richiamabile per default con la combinazione di tasti ALT+Barra spaziatrice (la scorciatoia è liberamente personalizzabile). Permette di avviare rapidamente programmi, eseguire ricerche Web, lanciare comandi e trovare file in un battito di ciglia.

Con Command Palette, Microsoft intende ampliare significativamente queste funzionalità di base andando a competere in maniera più aggressiva con soluzioni alternative quali il già citato Flow Launcher, Launchy e PinPoint.

La vera novità di Command Palette consiste nel supporto per le estensioni, componenti software aggiuntivi che ne ampliano le capacità.

Una delle aggiunte più rilevanti è il supporto a winget, il gestore di pacchetti di Windows. Grazie a questa integrazione, sarà possibile:

Installare, disinstallare e aggiornare estensioni direttamente dall’interfaccia di Command Palette.

Aggiornare tutte le applicazioni installate sul sistema, con un solo comando.

Scaricare e installare app dal Microsoft Store senza passare dall’app del negozio.

Gestione dei preferiti

Un’altra funzionalità “inedita” consiste nella possibilità di salvare segnalibri. Utilizzando questo strumento, gli utenti possono memorizzare scorciatoie per file, cartelle e pagine Web impostandole come comandi di primo livello.

Non è ancora chiaro se sarà possibile anche salvare comandi personalizzati, ma è verosimile che questa possibilità possa essere integrata in Command Palette.

Per seguire gli sviluppi di Command Palette, si può far riferimento alla pagina GitHub. Al momento si sa già che la combinazione di tasti predefinita per richiamare l’applicazione sarà Windows+ALT+Barra spaziatrice .