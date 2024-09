Commenti Instagram su Threads? Meta avvicina sempre di più le due piattaforme

Stando a quanto sostenuto da Alessandro Paluzzi, esperto di reverse engineering nel contesto delle app dedicate ai social network, presto Instagram potrebbe condividere i suoi commenti su Threads.

Paluzzi ha condiviso un’immagine in cui, tra le varie opzioni disponibili quando si commenta un post Instagram, Meta si sta preparando a inserire due voci alquanto chiare, ovvero Share only to Instagram e Also share on Threads (ovvero Condividi solo su Instagram o Condividi anche su Threads).

Questa implementazione, se confermata, sarebbe in linea con la tendenza di Meta a integrare Threads con altre piattaforme del proprio ecosistema. Per quanto riguarda la visibilità, per esempio, i post di Threads vengono già mostrati tanto su Instagram quando su Facebook. Un vantaggio non da poco per un social network ancora molto giovane, ma che si è già dimostrato in grado di raggiungere numeri a dir poco interessanti.

Threads cerca appoggio da Instagram e Facebook nella rincorsa a X

Queste mosse, con la delicata integrazione di Threads rispetto al fediverse, dovrebbero portare a una graduale crescita della piattaforma che, sin dal momento della sua creazione, ha avuto l’esplicito intento di sottrarre un’importante fetta di mercato a X.

Dopo un lancio che ha fatto registrare numeri record, il social network è andato incontro a un periodo di assestamento, a cui è seguita una nuova crescita. A inizio agosto, Threads ha fatto registrare 200 milioni di utenti attivi: un risultato confortante, ma che vede la piattaforma di Meta ancora distante dai numeri fatti registrare da X.

Un altro fattore determinante nell’enorme crescita dei numeri di questo social è, senza ombra di dubbio, il lancio dell’API per sviluppatori, avvenuto proprio all’inizio dell’estate.