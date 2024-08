Threads taglia il traguardo dei 200 milioni di utenti attivi

Il più recente social network di Meta, ovvero Threads, sembra aver ripreso a far registrare numeri da capogiro. Se giusto un mese fa festeggiava i 175 milioni di utenti attivi, oggi celebra i 200 milioni di iscritti.

La piattaforma, creata appositamente per contrastare X, ha impegnato soli 13 mesi per raggiungere questo traguardo così importante. Per celebrare questo obiettivo, il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha espresso tutto il suo entusiasmo, augurandosi che la community intorno al social continui a crescere.

Threads ha fatto registrare numeri record nelle settimane immediatamente dopo la sua presentazione, andando poi incontro a una fase di stasi prolungata. Ultimamente, la piattaforma sembra aver ripreso a crescere, pur essendo ancora lontana per numeri non solo al diretto concorrente, ovvero il già citato X, ma anche rispetto agli altri servizi di Meta.

Dopo una fase di stallo Threads torna a crescere con decisione

Mark Zuckerberg, dal canto suo, sembra non aver mai smesso di credere in Threads. Secondo il creatore di Facebook, infatti, la piattaforma ha tutte le carte in regola per raggiungere addirittura un miliardo di utenti.

Nell’ultima conference di Meta, il CEO della compagnia ha inoltre descritto come positiva la traiettoria di Threads, a conferma dell’impegno nel realizzare un’app importante nell’universo dei social. A spingere Threads sono stati in realtà molti fattori. A tal proposito, oltre agli utenti che hanno deciso di abbandonare X, figura anche la recente apertura alle API per sviluppatori, o all’integrazione del servizio con il fediverso.

Nonostante il calo di utenti su X e l’aumento sull’alternativa proposta da Threads, la strada da percorrere è ancora lunga per la “creatura” di Zuckerberg. Di certo, nei prossimi mesi e anni, la sfida promette di essere a dir poco avvincente.