Substack introduce feed video simili a TikTok

Se è vero che TikTok sta avendo non pochi problemi sul territorio statunitense, con il ban ormai imminente, molte altre piattaforme stanno prendendo spunto dal suo successo per catturare l’attenzione degli utenti.

L’ultimo servizio a strizzare l’occhio al social network di ByteDance è Substack. La piattaforma in questione, come riportato dal sito TechCrunch, ha implementato un sistema di feed video in stile TikTok, accessibile attraverso la sezione Media. Come riportato da Fast Company, questa novità viene accompagnata dalla possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti, che risultano accessibili sia da abbonati che da utenti non paganti.

Durante un’intervista al product manager di Substack Zach Taylor, lo stesso ha sottolineato come la sua piattaforma sia costruita attorno ai creator e sia impegnata a realizzare strumenti che ne esaltino creatività e qualità dei contenuti.

Substack: da piattaforma di blogging a social con focus su contenuti video

L’introduzione del feed video in stile TikTok arriva un mese dopo che Substack ha iniziato a consentire ai creator di monetizzare i propri filmati sulla piattaforma. La stessa aveva già introdotto il supporto ai video nativi nel 2022, dando ai creator la possibilità di riservare questi contenuti a chi sottoscriveva un abbonamento con il singolo canale. Due anni dopo, è stata lanciata la sezione Media sull’app, che però, almeno finora, non ha riscosso grande entusiasmo tra gli utenti.

Non è di certo la prima volta che un’app si ispira alle funzioni di TikTok nella speranza di catturare l’attenzione degli utenti. Uno dei più recenti esempi in tal senso è quanto avvenuto solo pochi giorni fa con Instagram, con la possibilità di riprodurre a velocità doppia i reel.

L’anno scorso anche Facebook si era ispirato al social di ByteDance per rinnovare l’interfaccia del suo player video.