Threads raggiunge 175 milioni di utenti e festeggia il primo compleanno

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha recentemente rivelato che Threads, rivale ufficiale per X, l’ormai ex Twitter di Elon Musk, ha raggiunto un traguardo importante totalizzando ben 175 milioni di utenti attivi mensili in poco meno di un anno.

Lanciato lo scorso 5 luglio 2023, Threads si è rapidamente integrato con Instagram. Gli utenti infatti non hanno avuto difficoltà nell’iscrizione, in quanto è stato possibile registrarsi utilizzando i propri account Instagram esistenti. Questa ha avuto un ruolo importante nella considerevole crescita dell’app, soprattutto se si pensa che gran parte dei suoi utenti continua a provenire dalla forte attività promozionale all’interno di Instagram.

Tuttavia, nonostante la rapida crescita degli utenti attivi mensili, Meta non ha ancora condiviso i dati sugli utenti giornalieri. Ciò potrebbe significare che Threads stia ancora registrando una notevole quantità di traffico occasionale da parte di persone che non lo hanno ancora integrato nella loro routine quotidiana.

Threads cresce ed arriva a 175 milioni di utenti attivi in poco meno di un anno

L’aspirazione di Zuckerberg per Threads è evidente: il magnate vuole che arrivi a un miliardo di utenti. Per questo motivo Meta si sta attivamente rivolgendo a mercati prolifici come quello giapponese, dove si crede ci sia del potenziale utile a catturare una quota maggiore di mercato a spese di X.

Attualmente, Threads resta un investimento finanziario per Meta, ma la società sta vagliando la possibilità di introdurre annunci pubblicitari nel prossimo anno. Sarebbe proprio in questo modo che Threads potrebbe fornire un’alternativa più sicura per gli inserzionisti che cercano una seria alternativa a X.

Anche se Threads potrebbe risultare per molti una piattaforma non ancora ricorrente, la sua crescita costante offre a Meta l’opportunità guardare al futuro con ottime prospettive. In appena un anno, Threads ha raggiunto una crescita davvero significativa, ma il suo viaggio è appena iniziato.