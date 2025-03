YouTube testa la disattivazione delle notifiche dai canali guardati raramente

YouTube sta sperimentando una nuova funzione che dovrebbe rendere meno caotica la piattaforma.

Si tratta di un sistema per la disattivazione automatica delle notifiche relative ai canali meno guardati dall’utente. L’obiettivo è chiaro: ridurre il sovraccarico di avvisi e rendere più fruibile il servizio. La nuova funzione è rivolta agli utenti che hanno attivato tutte le notifiche ma che, fatto ciò, hanno smesso di interagire con alcuni canali.

Selezionando tale opzione, a meno di non essere iscritti a un numero molto ristretto di canali, è facile venire travolti da messaggi che segnalano caricamenti, live e post. Tutto ciò sembra aver portato molti utenti a disattivare completamente le notifiche.

Disattivazione delle notifiche automatica: un potenziale rischio per alcuni creator

La soluzione ideata da YouTube, di fatto, andrebbe a mantenere il coinvolgimento degli utenti andando a “filtrare” le notifiche che ritiene meno interessanti per ognuno di essi.

Nonostante ciò, questa modifica potrebbe comportare anche degli svantaggi per i creator. Diversi youtuber tendono a dipendere molto dagli avvisi per aumentare le proprie visualizzazioni e, questo nuovo sistema, potrebbe causare una perdita di visibilità. La gestione delle notifiche su YouTube, tra l’altro, non è nuova a critiche.

Se questa introduzione non dovesse funzionare come dovuto, i risultati potrebbero risultare devastanti, con un calo netto di numeri che potrebbe mettere a repentaglio le loro attività online.

Va detto che YouTube sta cercando in tutti i modi di aiutare i creator, introducendo diversi strumenti utili per le loro attività. Tra le più recenti novità, possiamo parlare degli highlight, che permettono agli youtuber di valorizzare i contenuti già pubblicati in passato, o la più recente modifica relativa al conteggio delle visualizzazioni.