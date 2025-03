YouTube sta modificando il conteggio delle visualizzazioni degli short

YouTube ha intenzione di modificare il modo in cui conteggia le visualizzazione degli short, andando a prendere ispirazione dal sistema già adottato da altre piattaforme come TikTok e Instagram.

A partire dal prossimo 31 marzo, il servizio di streaming andrà a eliminare qualunque requisito di tempo minimo per il conteggio. Di fatto, uno short avviato sarà considerato a prescindere come visto interamente.

Questa modifica andrà a interessare dati e statistiche a disposizione dei creator, ma non influirà in alcun modo sui loro guadagni o sull’idoneità al programma Partner di YouTube. In questi contesti, infatti, saranno sempre e comunque valutate le engaged views, ovvero le visualizzazioni che arrivano a un adeguato numero di secondi. Questa statistica specifica resterà dunque disponibile su YouTube Analytics.

Il conteggio delle visualizzazioni degli short di YouTube si normalizza rispetto a TikTok e Instagram

Questo cambiamento dimostra come la piattaforma desideri fornire agli youtuber una comprensione totale della portata dei contenuti, parificando le statistiche con i suddetti social. Nel complesso di una strategia su più canali, di fatto, questa novità dovrebbe favorire non poco l’analisi dei dati e la comparazione tra le diverse piattaforme.

Tale implementazione non è di certo l’ultima che interessa i creator e il formato short. Per esempio, giusto un anno fa, YouTube ha introdotto la possibilità di creare contenuti di breve durata da riservati ai soli abbonati di un canale. Qualche mese fa, invece, è stato proposto ai creator un nuovo strumento per una gestione più accurata delle miniature degli short.

Di fatto, sull’onda del successo dei contenuti brevi, YouTube sembra voler fornire un ambiente ideale per i creator in questo contesto, proponendo sempre nuove implementazioni su misura.