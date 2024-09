YouTube: nuova funzione consente ai creator di personalizzare miniature degli Short

YouTube sta lanciando una nuova funzione che offre maggior controllo ai creator che vogliono migliorare le miniature dei loro Short.

A livello pratico, gli youtuber potranno agire aggiungendo testo, emoji e filtri alle miniature delle loro clip, andando anche a selezionare un preciso fotogramma del video per realizzare l’immagine di copertina.

Quest’ultima possibilità, disponibile sia su iOS che in ambiente Android, è attivabile selezionando l’icona a forma di matita, presente in alto a sinistra negli Short. Scorrendo il filmato è dunque soffermarsi su un fotogramma specifico, aggiungendo poi componenti aggiuntivi (filtri, testo o emoji) attraverso le apposite icone. Scegliendo in fine il segno di spunta nell’angolo in alto a destra è possibile salvare la miniatura.

L’intervento può essere effettuato anche una volta che uno Short è già stato caricato online: ciò permette di agire su contenuto pubblicati già da tempo.

Il maggiore controllo sulle miniature degli Short di YouTube potrebbe presto essere presto seguito da altre novità

La nuova possibilità di intervento sulle miniature degli Short rappresenta un vantaggio non da poco per gli utenti, che possono così rendere più accattivanti questi contenuti brevi, molto apprezzati dall’utenza.

Questa funzionalità, così come tante altre introdotte da YouTube nel recente passato, e presumibilmente nel prossimo futuro, sono estrapolate dai feedback dei creator. In questo senso, la piattaforma ha in previsione di offrire altri strumenti utili per chi crea contenuti di questo tipo.

Lo scorso mese di luglio, proprio per ottimizzare questo tipo di formato di contenuto, sono state presentate ben 6 funzioni che hanno fatto la felicità degli youtuber. Tra di esse figuravano nuovi strumenti per trasformare video lunghi in Short, nuove voci narranti per i video oltre alla possibilità di effettuare un doppio remix dei contenuti.