Facebook torna alle origini con una nuova scheda Amici

Facebook è nato come una sorta di “ritrovo virtuale” in cui incontrare i propri amici e condividere con loro contenuti. Con il tempo, la piattaforma è però drasticamente cambiata.

Oggi, tra annunci e contenuti suggeriti, il rapporto con i propri contatti è solo una parte dell’esperienza utente. Meta sembra però avere intenzione di fare un passo indietro, ripristinando (perlomeno in parte) il senso originario di Facebook.

Rientra in questa filosofia l’introduzione di una nuova scheda Amici che, da semplice luogo in cui controllare le richieste di amicizia, in una sorta di hub dei propri contatti. Qui sarà ora possibile trovare reel, storie, post, compleanni e altri contenuti relativi alla propria cerchia di amici.

Ciò non significa che gli annunci spariranno del tutto: la scheda dovunque offrire una certa priorità alle pubblicazioni dei profili seguiti.

Il ritorno della scheda Amici: una piacevole ritorno alle origini per Facebook

La nuova scheda Amici è in fase di distribuzione negli Stati Uniti e in Canada e può essere visualizzata tramite la barra di navigazione sul feed Home o nella sezione Segnalibri dell’app. Per ottenere un feed contenente solo i post degli amici, è necessario agire in questo modo:

Selezionare l’ immagine del profilo nel feed Home;

nel feed Home; Andare su Impostazioni e privacy , quindi scegliere Impostazioni e selezionare Barra delle schede ;

, quindi scegliere e selezionare ; Personalizzare la barra andando in Amici e aggiungere alla scheda.

Meta ha però voluto puntualizzare come la nuova scheda Amici sarà solo una delle tante iniziative che interesseranno la piattaforma nel corso di quest’anno, il tutto tenendo conto che, già negli scorsi mesi, le novità sono state diverse.

Nello specifico, lo scorso mese di novembre Meta ha focalizzato le proprie energie su Facebook Messenger, proponendo sfondi dinamici AI e videochiamate in HD.