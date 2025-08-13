Con Amazon Music Unlimited ascolti le ultime uscite gratis per un mese

Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni: così puoi ascoltare tutte le ultime uscite senza sborsare un centesimo.
Edoardo Damato
Pubblicato il 13 ago 2025
Approfitta di queste ultime settimane d’estate per portare la tua musica sempre con te. Con Amazon Music Unlimited puoi accedere a un archivio di oltre 100 milioni di canzoni, ascoltabili in qualsiasi momento e da un massimo di sei dispositivi contemporaneamente, con suggerimenti personalizzati in base ai tuoi ascolti.

L’iscrizione a Amazon Music Unlimited include una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale puoi disdire in qualunque momento senza alcuna penale.

Amazon Music Unlimited è il top per ascoltare le ultime uscite dell’estate

Questa formula è particolarmente vantaggiosa per le famiglie, poiché consente la riproduzione in contemporanea per sei utenti, mantenendo standard audio elevati, anche in formato spaziale. Inoltre, ogni mese è compreso un audiolibro a scelta tra più di 350.000 titoli. Le playlist sono curate in base a classifiche, generi e atmosfere, e si aggiornano dinamicamente in funzione dei tuoi gusti, così da offrirti sempre nuovi brani da scoprire.

La promozione è disponibile solo per chi non ha mai avuto un abbonamento Amazon Music Unlimited. Al termine della prova, la promo si rinnova automaticamente a 10,99€ al mese, salvo disdetta anticipata senza costi aggiuntivi.

Tra le nuove uscite che puoi trovare sulla piattaforma:

  • SWAG – Justin Bieber;
  • GRANDE ANIMA – Clementino;
  • Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers;
  • THIS IS FOR – TWICE;
  • No Rain, No Flowers – The Black Keys;
  • Canzoni Per Anni Spietati – Negrita;
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator;
  • Sex Hysteria – Jessie Murph;
  • Flux – Alison Goldfrapp;
  • A Matter of Time – Laufey;
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter.

Su Amazon Music, oltre alla musica, è possibile ascoltare anche interviste e podcast. Per provare 30 giorni gratuitamente la piattaforma, basta andare sulla pagina web del servizio.

