Con Apple Music ascolti gratis per 1 mese oltre 100 milioni di canzoni

In concomitanza con la 75^ edizione del Festival di Sanremo, Apple ha lanciato una nuova promozione sul suo servizio streaming musicale Apple Music, offrendo un mese di prova gratis per chi si iscrive per la prima volta alla piattaforma, per gli studenti e per quanti scelgono di sottoscrivere Apple One, l’abbonamento che include oltre ad Apple Music anche altri quattro servizi dell’azienda di Cupertino.

Al termine della prova gratuita si può poi scegliere se rinnovare a 10,99 euro al mese (profilo Individuale), 16,99 euro (profilo Famiglia) o 5,99 euro (profilo Studenti). Altrimenti, è sufficiente disdire prima della data del rinnovo, segnalata in precedenza da Apple tramite un e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica.

Le nuove uscite disponibili su Apple Music

La prova gratuita di Apple Music capita in uno dei momenti più favorevoli dell’anno, dal momento che consente di ascoltare con calma tutte le 29 canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo più le tante novità pubblicate in queste ultime settimane. Per l’occasione, abbiamo raccolto una lista delle ultime uscite disponibili sulla piattaforma streaming musicale:

Perfect Specimen – Uncured

The Bow – Nils

Rossetto e caffè – Sal da Vinci feat. The Kolors

My Bingayi – Chasing Ghosts

Spiritus Sanctus Diabolicus – Deathless Legacy

Sottomarini – Mahmood

All I Forgot – Ashley Cooke & Joe Jonas

Burn – Joris Voorn & Tom Walker

La Cura – Simone Cristicchi & Amara

Così come mi viene – Francesco Gabbani

Per le sue funzionalità extra e per un catalogo di canzoni imponente, Apple Music è da anni la piattaforma di riferimento in questo settore. Al di là infatti degli oltre 100 milioni di brani inclusi, offre opzioni esclusive quali la definizione lossless, l’audio spaziale e l’ascolto offline su qualunque tipo di dispositivo.

Tra le chicche più interessanti si segnala anche Apple Music Sing, funzionalità proprietaria che consente di cantare i propri brani preferiti seguendo il testo scritto durante la canzone in tempo reale.