Con i RevPoints di Carta Revolut puoi viaggiare gratis: ecco come

I RevPoints sono parte molto interessante del programma fedeltà di Revolut, la piattaforma finanziaria che ti permette di avere diverse tipologie di servizi, tra conti bancari, carte di debito, investimenti e molto altro ancora. Una piattaforma flessibile adatta a tutte le esigenze e che ti permette di avere numerosi vantaggi, come quelli che stiamo per raccontarti.

RevPoints di Revolut: come usarli per i tuoi viaggi

Con RevPoints parliamo del programma fedeltà forse più interessante offerto dalla piattaforma Revolut. Il servizio ti permette di accumulare punti ogni volta che utilizzi la tua carta Revolut e poi convertirli in miglia aeree, soggiorni, esperienze o sconti sui famosi più famosi.

Sfruttarlo è semplicissimo: puoi guadagnare punti ogni volta che usi la tua carta Revolut fisica o virtuale. A seconda del tuo piano Revolut potrai guadagnare più o meno punti (1 punto ogni 10 euro per il programma Standard, addirittura 1 punto per ogni euro per Ultra). Puoi anche arrotondare i tuoi spiccioli per far sì che il tuo saldo aumenti in pratica senza far nulla oppure completare alcune sfide particolari, come l’uso di Apple Pay o la donazione di enti benefici.

Direttamente dall’app Revolut potrai dare uno sguardo al tuo saldo punti e decidere come utilizzarli: li converti in miglia con compagnie aeree di tutto il mondo, ottieni sconti su soggiorni in hotel, castelli e chalet, scegli di affrontare tour e attività adrenaliniche oppure li converti per sconti su marchi famosi.

La scelta è tua e se sei una persona che viaggia spesso si tratta di un grande vantaggio, dato che puoi usare la tua carta Revolut dove vuoi e quindi continuare a guadagnare, magari, proprio mentre stai facendo il tuo ultimo viaggio. Ottieni adesso la tua carta Revolut e inizia a sfruttarne tutte le sue potenzialità.