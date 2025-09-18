Con Kena Mobile la convenienza è totale: solo 5,99€ per usare tutti i tuoi social no stop

Approfitta dell’offerta Kena Mobile: 200 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Attiva entro il 22 settembre e hai 2 mesi gratis.
Roberta Bonori
Pubblicato il 18 set 2025
Con Kena Mobile la convenienza è totale: solo 5,99€ per usare tutti i tuoi social no stop

Se i social sono ormai parte della tua giornata e non vuoi più preoccuparti di restare senza giga, questa è l’occasione che stavi aspettando. Solo fino al 22 settembre, Kena Mobile ti regala un’offerta davvero imperdibile: 200 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con i primi 2 mesi GRATIS e attivazione e SIM gratuite.

Cosa include l’offerta Kena a 5,99€

  • 200 GIGA ogni mese (con ricarica automatica attiva, altrimenti 100 GIGA)

  • Minuti e SMS illimitati verso tutti

  • VoLTE incluso, per chiamate cristalline anche in 4G

  • 8GB in roaming UE, per navigare senza pensieri anche in vacanza

  • Velocità fino a 60 Mbps in 4G

  • Attivazione gratis + 2 mesi gratuiti

  • SIM gratuita, spedita a casa o ritirabile in tabaccheria

Con soli 5,99€ al mese, Kena Mobile ti offre quello che altri operatori propongono a cifre ben più alte. E non solo: i primi due mesi sono completamente gratuiti, così puoi provare l’offerta senza spendere un centesimo. In più, l’attivazione e la consegna della SIM sono gratis, un risparmio concreto che rende la promo ancora più interessante. Nessun vincolo a lungo termine, nessuna rimodulazione improvvisa: paghi solo quello che vedi. In pratica, hai la libertà di navigare, chattare e guardare contenuti in streaming con una delle tariffe più economiche e trasparenti sul mercato. Perfetta per social, streaming, musica e videochiamate non-stop. Inoltre, Kena si appoggia a una delle reti più affidabili d’Italia, così sei sempre connesso, ovunque ti trovi. Ma attenzione: questa promozione speciale scade il 22 settembre. Dopo quella data non sarà più disponibile. Attiva subito online con SPID o video selfie in pochi minuti, approfitta dei 2 mesi gratis e saluta per sempre la paura di restare a secco di giga. Con Kena, la convenienza è davvero senza limiti.

