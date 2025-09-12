Conserva documenti e foto in totale sicurezza: oggi risparmi 80 € con Total Drive

Nell’era digitale, foto, video e documenti critici meritano la stessa cura e attenzione che dedicheresti a un bene prezioso. Per questo nasce Total Drive, il servizio di cloud storage che protegge e conserva in modo sicuro i tuoi file più importanti, rendendoli sempre accessibili e facilmente condivisibili. Oggi con l’offerta speciale Total Drive Premium, hai la possibilità di proteggere foto, video e documenti insostituibili in un cloud sicuro e sempre accessibile, con uno sconto immediato dell’80%.

Protezione e accesso senza limiti

Con Total Drive puoi archiviare e mettere al sicuro ricordi insostituibili e documenti vitali grazie a un’infrastruttura cloud robusta e affidabile. I tuoi file sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, sempre sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi. Che tu stia usando un Mac, un PC o uno smartphone, i tuoi dati ti seguiranno senza interruzioni.

Condivisione sicura e controllata

Total Drive rende la condivisione più semplice e più sicura. Puoi inviare un singolo file o un’intera cartella e, se necessario, revocare l’accesso con un solo clic. Un sistema che ti mette al comando, garantendoti il massimo controllo sui tuoi contenuti digitali.

Offerta speciale: risparmia 80 €

Per un periodo limitato, puoi accedere a Total Drive Premium a soli 19 € per 12 mesi invece di 99 €, con uno sconto immediato di 80 €. Inoltre, riceverai inclusi:

TotalAdblock , per una navigazione senza pubblicità invasive.

TotalAV, la protezione antivirus completa contro malware e minacce online.

La promozione include 2 GB gratuiti di prova, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Un cloud sicuro per la tua vita digitale

Total Drive non è solo un archivio, ma un vero e proprio hard disk cloud sicuro. Ogni file è al riparo da perdite accidentali, guasti o furti, garantendoti la serenità di sapere che i tuoi ricordi e documenti sono protetti per sempre. Per conoscere l’offerta completa di Total Drive clicca qui.