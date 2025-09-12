Conserva documenti e foto in totale sicurezza: oggi risparmi 80 € con Total Drive

Con Total Drive proteggi ricordi e documenti con cloud sicuro, accessibile ovunque e condivisibile in un clic. Oggi 80 € di sconto e servizi inclusi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 12 set 2025
Conserva documenti e foto in totale sicurezza: oggi risparmi 80 € con Total Drive

Nell’era digitale, foto, video e documenti critici meritano la stessa cura e attenzione che dedicheresti a un bene prezioso. Per questo nasce Total Drive, il servizio di cloud storage che protegge e conserva in modo sicuro i tuoi file più importanti, rendendoli sempre accessibili e facilmente condivisibili. Oggi con l’offerta speciale Total Drive Premium, hai la possibilità di proteggere foto, video e documenti insostituibili in un cloud sicuro e sempre accessibile, con uno sconto immediato dell’80%.

Risparmia 80€ con l’offerta di Total Drive

Protezione e accesso senza limiti

Con Total Drive puoi archiviare e mettere al sicuro ricordi insostituibili e documenti vitali grazie a un’infrastruttura cloud robusta e affidabile. I tuoi file sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, sempre sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi. Che tu stia usando un Mac, un PC o uno smartphone, i tuoi dati ti seguiranno senza interruzioni.

Condivisione sicura e controllata

Total Drive rende la condivisione più semplice e più sicura. Puoi inviare un singolo file o un’intera cartella e, se necessario, revocare l’accesso con un solo clic. Un sistema che ti mette al comando, garantendoti il massimo controllo sui tuoi contenuti digitali.

Offerta speciale: risparmia 80 €

Per un periodo limitato, puoi accedere a Total Drive Premium a soli 19 € per 12 mesi invece di 99 €, con uno sconto immediato di 80 €. Inoltre, riceverai inclusi:

  • TotalAdblock, per una navigazione senza pubblicità invasive.

  • TotalAV, la protezione antivirus completa contro malware e minacce online.

La promozione include 2 GB gratuiti di prova, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Un cloud sicuro per la tua vita digitale

Total Drive non è solo un archivio, ma un vero e proprio hard disk cloud sicuro. Ogni file è al riparo da perdite accidentali, guasti o furti, garantendoti la serenità di sapere che i tuoi ricordi e documenti sono protetti per sempre. Per conoscere l’offerta completa di Total Drive clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Disney+: con le nuovissime offerte di settembre, puoi averlo a meno di 3€ al mese
Offerte

Disney+: con le nuovissime offerte di settembre, puoi averlo a meno di 3€ al mese
Vinci il calcio con Iliad: ecco come funziona il concorso per i tifosi italiani
Offerte

Vinci il calcio con Iliad: ecco come funziona il concorso per i tifosi italiani
NordVPN: una delle VPN più veloci al mondo beneficia di uno sconto del 73%
Offerte

NordVPN: una delle VPN più veloci al mondo beneficia di uno sconto del 73%
Anthropic, stop al maxi-risarcimento da 1,5 miliardi: il giudice blocca l’accordo con autori
Attualità

Anthropic, stop al maxi-risarcimento da 1,5 miliardi: il giudice blocca l’accordo con autori
Link copiato negli appunti