Conserva i tuoi file per sempre senza abbonamenti: Internxt è in super offerta

Se stai cercando una soluzione semplice, sicura e definitiva per archiviare i tuoi file online, Internxt potrebbe essere proprio quello che fa per te. A differenza dei tradizionali servizi cloud a pagamento mensile, questa piattaforma offre piani a vita: paghi una sola volta e puoi usare lo spazio per sempre, senza ulteriori costi. Il tutto con standard di sicurezza elevati, cifratura end-to-end e totale rispetto della privacy.

In questo momento è attiva una promozione speciale che consente di risparmiare fino all’85% rispetto al prezzo originario. Internxt propone tre diverse opzioni per soddisfare ogni esigenza di spazio e funzionalità.

Cosa offre Internxt

Il piano Essential include 1TB di archiviazione crittografata, una VPN illimitata, strumenti per backup automatico, condivisione sicura con password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, autenticazione a due fattori e pieno rispetto del GDPR. Il prezzo scontato è di 135€ anziché 900.

Il piano Premium offre 3TB di spazio e integra strumenti avanzati per il lavoro di squadra, accesso VPN da più Paesi (Francia, Germania, Polonia) e funzionalità in arrivo come pulizia dei dispositivi e monitoraggio del dark web. In promo a 285€, invece di 1900.

Infine, con il piano Ultimate si arriva a 5TB di spazio cloud, una VPN estesa anche a Regno Unito e Canada, funzionalità evolute per collaborazione e condivisione, oltre all’accesso futuro a servizi come Internxt Meet e Internxt Mail. Il costo scontato è di 435€, contro un listino di 2900€.

Tutti i pacchetti si attivano con un unico pagamento, che può essere effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay. Inoltre, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.

Internxt è pensato per chi vuole una soluzione cloud definitiva, sicura e senza spese ricorrenti. Con le offerte attive oggi, è il momento perfetto per fare il salto: approfittane ora e vai sul sito di Internxt.