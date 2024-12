Contatti Google permetterà la scelta di un'app predefinita per videochiamate?

Secondo quanto emerso da un’indagine portata avanti dal sito Android Authority, l’app Contatti Google potrebbe presto permettere di scegliere un’app predefinita per le videochiamate.

L’applicazione, allo stato attuale, imposta di default le videochiamate tramite l’operatore telefonico collegato alla SIM, oppure permette una scelta manuale tra le varie piattaforme disponibili. Sfruttando la tecnica nota come APK teardown e analizzando con attenzione la versione beta 4.46.53.705303683 di Contatti Google, gli esperti del suddetto sito hanno individuato una possibile futura modifica in questo meccanismo.

Stando a quanto scoperto dalla versione beta dell’app, premendo a lungo sul pulsante della videochiamata sarà disponibile un menu per la scelta dell’app predefinita. Una volta scelta l’icona corrispondente, sarà possibile interagire con il contatto in futuro attraverso la piattaforma scelta.

Attraverso le diverse prove effettuate, gli esperti hanno potuto notare come se un contatto non è disponibile sull’app selezionata, Contatti Google mostrerà un’icona che segnala tale situazione.

Contatti Google fa un passo verso le principali app di messaggistica in circolazione

Questa possibile implementazione non va di certo a rivoluzionare Android, ma di certo potrebbe costituire un salto di qualità per molti utenti. Un aggiornamento di questo tipo potrebbe infatti migliorare non poco le interazioni con app come WhatsApp, Zoom, Messenger e Telegram che, per milioni e milioni di utenti, rappresentano ormai il principale canale di contatto per affetti e lavoro.

Secondo quanto ipotizzato da chi ha individuato questa possibile novità per Contatti Google, questa implementazione potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno. Come avviene sempre in questi casi, non è detto che la funzionalità venga poi effettivamente integrata nella versione ufficiale dell’app.

Questa app dell’ecosistema Google ha ottenuto uno dei suoi più importanti aggiornamenti nel passato recente giusto un anno fa, quando ha introdotto la possibilità di condividere la posizione dell’utente.