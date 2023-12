Google Contatti consente la condivisione della posizione con Maps

La grande utilità delle applicazioni di proprietà di Google è indubbia. Sono molti gli utenti che ad esempio si rifanno a Contatti, piattaforma utilissima per gestire i propri numeri in rubrica.

Gli aggiornamenti sono sempre pronti ad arrivare e questa volta ci potrebbe essere un gran beneficio proprio per chi usa questa soluzione. Gli utenti Android stanno iniziando a ricevere un nuovo update che renderebbe addirittura possibile conoscere la posizione attuale di un amico o un familiare direttamente dalla rubrica di Google grazie a Maps. Questa funzionalità è stata scoperta nella versione 4.22.37.586680692 dell’app Contatti per Android.

A quanto pare sono pochi gli utenti che hanno ricevuto questo nuovo aggiornamento. Per verificare quale versione dell’app si possiede, basta andare in “Impostazioni“, poi in “App” e poi in “Contatti“. Scelta questa voce, ecco la pagina delle informazioni sull’app. Scorrendo verso il basso fino alla fine della pagina, ecco che sarà presente il numero di versione. Nel caso in cui non doveste avere l’ultima release indicata, non spazientitevi: è solo questione di tempo.

Google consente tramite l’app Contatti di avere la posizione di amici e familiari

Questa nuova ed incredibile funzionalità non è disponibile per tutti ma solo ed esclusivamente per chi condivide la propria posizione con voi all’interno di Google Maps. In tal caso, sarà visibile una piccola sezione della parte inferiore dello schermo dedicata alla condivisione della posizione di Google Maps. In questo modo sarà possibile vedere se dall’altra parte potranno vedere la vostra posizione e per quanto tempo.

In poche parole basta solo aprire l’applicazione e scegliere la voce “Condivisione della posizione“. Questa comparirà premendo sull’immagine del profilo in alto a destra. Il nuovo aggiornamento che prevede l’integrazione di Google Maps in Contatti, è in fase di distribuzione proprio in questi giorni. Bisogna pertanto solo attendere al massimo una settimana per ricevere il tutto.