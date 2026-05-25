Google rompe il silenzio sull'AI: “Comprensibile la paura per il lavoro, ma…”

Fischi durante cerimonie di laurea, studenti irritati quando un dirigente tech parla di intelligenza artificiale, domande sempre più dirette sul futuro del lavoro. La tensione attorno all’AI è arrivata nei campus universitari USA; proprio nei luoghi che per anni hanno alimentato Silicon Valley con ingegneri, sviluppatori e ricercatori. Sonore contestazioni e boooooo collettivi nei confronti di chi tesse le lodi dei modelli generativi sono ormai all’ordine del giorno Oltreoceano.

Le dichiarazioni del CEO di Google Sundar Pichai, intervenuto nel podcast Hard Fork prima del suo discorso introduttivo previsto a Stanford, fotografano un momento delicato per l’intero settore tecnologico. Pichai ha ammesso che le preoccupazioni degli studenti sono legittime: chi oggi si laurea contribuirà allo sviluppo dell’AI, ma dovrà anche affrontarne le conseguenze dirette sul mercato del lavoro. La frase arriva mentre numerose aziende statunitensi collegano licenziamenti e riorganizzazioni interne all’adozione di strumenti basati su modelli linguistici generativi.

Il clima è cambiato rapidamente rispetto a pochi anni fa. Tra il 2022 e il 2026 l’accelerazione impressa da sistemi come ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot ha trasformato la percezione pubblica dell’automazione cognitiva. All’inizio prevaleva curiosità; oggi cresce un misto di interesse e timore. Un sondaggio del Pew Research Center indica che circa metà dei cittadini si sente più preoccupata che entusiasta davanti alla diffusione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Perché gli studenti contestano i dirigenti tech quando parlano di AI

La scena dei fischi durante gli interventi nei più grandi poli universitari sarebbe sembrata improbabile fino a poco tempo fa. Figure come Eric Schmidt o Jensen Huang, in passato, avrebbero probabilmente ricevuto soltanto applausi. Oggi il rapporto tra Big Tech e giovani laureati è più complicato.

Eric Schmidt, ex CEO di Google, è stato contestato all’Università dell’Arizona dopo aver parlato dell’impatto dell’AI sulla società. Scott Borchetta, CEO di Big Machine Records, ha ricevuto reazioni simili alla Middle Tennessee State University discutendo dell’effetto dell’automazione su musica e media.

Il fatto è che molti studenti percepiscono una contraddizione evidente: le stesse aziende che promuovono l’AI come strumento di produttività stanno contemporaneamente riducendo organici o congelando assunzioni junior. Nel settore software, per esempio, strumenti di code generation come GitHub Copilot, Gemini Code Assist o Cursor consentono a sviluppatori senior di produrre codice più velocemente, riducendo parte del lavoro normalmente assegnato ai profili entry level.

Non significa che la figura del programmatore junior sparirà domani mattina però la struttura del mercato lavorativo sta subendo un cambiamento. Molte attività considerate utili per la formazione professionale, come il debugging di problemi semplici, la scrittura di codice standard ripetitivo e la creazione della documentazione tecnica iniziale, oggi possono essere eseguite anche da LLM, Large Language Model. Di conseguenza, alcune aziende assumono meno persone nelle fasce iniziali della carriera.

Questo però è sbagliato perché come ha sempre rimarcato Linus Torvalds, i LLM sono utilissimi ma non vanno considerati come sostituti del giudizio umano. Chi pensa di perseguire scorciatoie convenienti solo all’apparenza, si troverà in gravi difficoltà in futuro.

L’AI generativa cambia il lavoro prima ancora di sostituirlo

Nel dibattito pubblico si parla spesso di sostituzione totale dei lavoratori. In realtà, come accennato nel paragrafo precedente, gli attuali modelli generativi mostrano ancora limiti importanti: allucinazioni, problemi di ragionamento multi-step, difficoltà nel mantenere coerenza su progetti complessi, vulnerabilità legate alla tecniche di prompt injection e costi infrastrutturali elevati.

Le aziende però non aspettano sistemi perfetti per modificare i processi interni: modelli come Gemini 1.5 Pro, GPT-4.1 o Claude Opus possono già automatizzare parti consistenti del lavoro documentale, amministrativo e creativo.

Tra chi si occupa di gestione clienti si diffondono assistenti AI che utilizzano abilità RAG – Retrieval-Augmented Generation – per recuperare e analizzare informazioni aziendali estendendo la conoscenza di base. Nelle redazioni media alcuni strumenti sintetizzano articoli, generano titoli SEO o propongono bozze iniziali.

L’effetto immediato non coincide necessariamente con licenziamenti di massa. Più spesso si traduce in una pressione crescente sulla produttività individuale: un dipendente che prima gestiva 10 ticket tecnici al giorno ora deve gestirne 30 perché “assistito” dall’AI.

Google parla di un cambio tecnologico velocissimo

Stanford è storicamente una platea meno ostile a Google perché l’università mantiene rapporti storici con la Silicon Valley e ospita alcuni dei corsi AI più influenti negli USA.

Tuttavia, la Generazione Z è cresciuta attraversando pandemia, inflazione, crisi immobiliare e instabilità occupazionale: l’intelligenza artificiale arriva sopra una struttura già fragile. Per questo molti giovani interpretano l’AI non come opportunità, ma come ulteriore fattore di compressione salariale.

Ecco perché tra i giovani l’entusiasmo per l’AI è in calo e crescono le reazioni negative verso l’automazione generativa. Alcuni sondaggi mostrano anche una crescita di comportamenti di resistenza interna nelle aziende, con dipendenti “Gen Z” poco propensi ad adottare strumenti AI imposti dal management.

Pichai sembra aver compreso il rischio reputazionale: nel podcast Hard Fork ha dichiarato che gli esseri umani non sono evolutivamente preparati a gestire cambiamenti tecnologici così rapidi. È un’affermazione importante perché arriva dal CEO di una delle aziende che stanno accelerando maggiormente sulla trasformazione guidata dall’AI.

Da un lato Google investe miliardi nello sviluppo di modelli sempre più potenti; dall’altro deve rassicurare lavoratori, governi e opinione pubblica. Non è semplice. Anche internamente molte aziende tech affrontano tensioni tra crescita dell’automazione e morale dei dipendenti.

Le promesse ottimistiche dell’industria AI

Non tutti i dirigenti del settore condividono toni prudenti. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, continua a sostenere che l’intelligenza artificiale produrrà benefici netti per l’umanità e creerà nuove opportunità professionali. Durante il suo intervento alla Carnegie Mellon University ha definito il momento attuale “perfetto” per iniziare una carriera.

Una parte dell’industria insiste sul fatto che l’AI trasformerà i lavori più di quanto li eliminerà. James Manyika, senior vice president di Google, ha recentemente criticato le previsioni più catastrofiche sostenendo che vi sia una certa esasperazione su alcuni scenari apocalittici.

Storicamente, in effetti, molte innovazioni hanno spazzato via certe mansioni creando nuove professioni: il problema riguarda i tempi della transizione. La rivoluzione industriale si è sviluppata in decenni; i modelli generativi evolvono nel giro di mesi. GPT-3.5 è arrivato nel 2022, GPT-4 nel 2023, i modelli multimodali avanzati sono diventati mainstream tra 2024 e 2026. Per lavoratori e università adattarsi a questa velocità diventa complicato.

AI o non AI bisogna da dire, però, che il problema c’è sempre stato. In molti poli accademici ciò che insegnano i docenti non è poi ciò che il mercato del lavoro richiede davvero.

Le competenze richieste stanno già cambiando. Cresce la domanda di figure capaci di supervisionare sistemi AI, validare output generativi, costruire workflow ibridi uomo-macchina e gestire problematiche di sicurezza. Anche il tema della governance tecnica assume peso crescente: audit dei modelli, protezione dei dati nei sistemi RAG, gestione delle API esterne, controllo degli accessi e difesa da prompt injection.

Il mercato non sta eliminando il lavoro umano in blocco: sta però ridefinendo quali attività mantengono valore economico. Ed è proprio questa ridefinizione ad alimentare l’ansia tra chi oggi esce dall’università. Anche se, e andrebbe scritto a caratteri cubitali, chi esce da una qualsiasi carriera universitaria dovrebbe essere intrinsecamente predisposto a innovare, a mettersi in gioco, ad accettare nuove sfide.

Università e aziende stanno entrando in collisione

Per anni i campus americani hanno rappresentato il principale canale di reclutamento delle Big Tech. Oggi la relazione appare più ambigua: diverse università promuovono corsi AI avanzati, collaborano con aziende private e ricevono investimenti milionari; allo stesso tempo molti studenti accusano le stesse imprese di contribuire all’erosione delle prospettive occupazionali.

Stanford incarna perfettamente questa contraddizione. Da lì sono passati fondatori di Google, Nvidia, OpenAI, Yahoo e decine di startup AI: gran parte della ricerca sui transformer nasce proprio dall’ambiente accademico che ruota attorno alla Bay Area.

Pichai, come numero uno di Google, prova a trasmettere un messaggio equilibrato: l’AI come strumento inevitabile, potente e potenzialmente utile; ma anche come tecnologia che sta cambiando il mondo del lavoro.