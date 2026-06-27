Conto BBVA a canone zero: come ottenere il 3% sui risparmi entro giugno

Conto BBVA: canone zero per sempre, 3% di interessi sulla liquidità e 3% di cashback sugli acquisti. Offerta valida entro il 30 giugno 2026.
Roberta Bonori
Pubblicato il 27 giu 2026
Conto BBVA a canone zero: come ottenere il 3% sui risparmi entro giugno
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Tenere i risparmi parcheggiati su un conto corrente normale, oggi, significa quasi sempre vederli restare fermi senza generare nulla.È in questo contesto che il Conto BBVA si sta facendo notare: nessuna spesa di gestione, condizioni chiare fin da subito e un vantaggio economico reale già dai primi mesi.

La proposta attuale prevede una remunerazione del 3% lordo sulla liquidità presente sul conto, valida per i primi sei mesi dall’apertura, con accredito degli interessi ogni mese. Non serve trasferire lo stipendio né rispettare soglie minime di saldo: la promozione si applica a tutti i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 30 giugno 2026, quindi chi è interessato ha pochissimi giorni per decidere.

Apri il conto BBVA

Un conto a canone zero, con servizi che normalmente si pagano

Il punto di forza più evidente del Conto BBVA è la totale assenza di costi fissi: nessun canone mensile, per sempre, e una carta di debito Mastercard inclusa senza alcun sovrapprezzo. Anche diverse operazioni che altrove comportano commissioni qui sono gratuite:

  • Bonifici SEPA, sia ordinari che istantanei
  • Prelievi di contante superiori a 100 euro
  • Pagamenti e acquisti in valute diverse dall’euro
  • Gestione completa via app, dal saldo agli investimenti
  • Strumenti integrati per organizzare i propri risparmi

L’intera procedura di apertura si svolge online e richiede pochi minuti, senza filiali da visitare né documenti da spedire. Oltre agli interessi sulla liquidità, BBVA riconosce un cashback del 3% su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito — sia online che nei negozi fisici — fino a un tetto di 280 euro di spesa al mese, valido sempre per i primi sei mesi dal primo utilizzo della carta. Il rimborso arriva automaticamente sul conto, senza bisogno di attivare nulla manualmente: si tratta di un modo concreto per recuperare parte di quanto si spende ogni mese tra spesa, bollette e shopping vario.

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