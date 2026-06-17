Contro la frammentazione della rete nasce una nuova mobilitazione globale

Una nuova campagna internazionale punta a contrastare quello che i promotori definiscono un progressivo restringimento delle libertà online.

Il progetto si chiama Stop Killing the Internet e nasce per riunire organizzazioni per i diritti digitali, creator, attivisti e cittadini contrari all’espansione di sistemi di verifica dell’età, identificazione obbligatoria degli utenti e limitazioni all’accesso ai servizi online. Il movimento emerge in un momento in cui diversi governi stanno introducendo o valutando strumenti per regolamentare l’accesso alle piattaforme digitali, dal riconoscimento biometrico agli obblighi più stringenti per i social network.

Il modello è Stop Killing Games, ma con un raggio d’azione più ampio

Il nome richiama volutamente Stop Killing Games, la campagna lanciata nel 2024 dal creator Ross Scott contro la pratica di rendere inutilizzabili i videogiochi acquistati dopo la chiusura dei server ufficiali. Quell’iniziativa ha raccolto oltre un milione di firme nell’Unione Europea e ha aperto un dibattito concreto sui diritti dei consumatori digitali.

Stop Killing the Internet trasferisce lo stesso approccio a un terreno più ampio: l’intera infrastruttura della rete. Il punto di partenza è chela rete sia diventata uno spazio fondamentale per informazione, istruzione, partecipazione pubblica e comunicazione, e che qualsiasi intervento normativo debba preservarne le caratteristiche essenziali. La critica centrale non è rivolta alla protezione dei minori in sé, che molti sostenitori condividono, ma al metodo scelto per raggiungerla.

I sistemi di age verification oggi proposti in molti Paesi richiedono documenti d’identità, scansioni biometriche o fotografie del volto. Secondo il movimento, questi strumenti rischiano di trasformarsi in meccanismi permanenti di identificazione degli utenti, aumentando l’esposizione a violazioni dei dati e riducendo l’anonimato online senza affrontare le cause reali del problema.

Il vero bersaglio è il modello economico delle piattaforme

La campagna sposta il fuoco dal controllo degli utenti al funzionamento dei social network. Secondo i promotori, il problema principale non è l’assenza di verifiche sugli utenti, ma il modello economico basato sulla raccolta di dati personali e sulla massimizzazione del coinvolgimento tramite algoritmi di raccomandazione.

Le piattaforme incentivano la permanenza online e la visibilità dei contenuti più controversi perché queste dinamiche aumentano il valore pubblicitario del servizio. In quest’ottica, introdurre controlli d’identità più rigidi senza modificare i meccanismi di distribuzione dei contenuti produrrebbe benefici limitati sul piano della sicurezza reale. Le proposte alternative che circolano tra i sostenitori includono trasparenza algoritmica, maggiore responsabilità delle piattaforme e sistemi che non richiedano di trasmettere dati identificativi ai singoli servizi.

Per poter comprendere meglio le finalità dell’iniziativa, consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale di Stop Killing the Internet.

Un dibattito aperto e con posizioni distanti

Le reazioni alla campagna riflettono una divisione reale anche tra chi sostiene i diritti digitali. Molti condividono le preoccupazioni sulla privacy e sui rischi legati alla creazione di grandi archivi di dati identificativi. Altri ritengono invece che strumenti più rigidi siano necessari per affrontare dipendenza dai social, esposizione dei minori a contenuti inappropriati e diffusione di materiale illegale.

Una possibile via di mezzo passa per i sistemi di attestazione anonima dell’età: un soggetto fidato conferma che l’utente possiede i requisiti richiesti senza trasmettere informazioni personali dettagliate alla piattaforma. Tecnologie simili vengono già discusse in diversi progetti legati alle identità digitali e alle credenziali verificabili.