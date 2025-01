PC Health Check Windows 11: cos'è e quando effettuare il Controllo integrità

Quando si tenta di aggiornare a Windows 11 tramite Windows Update o uno strumento di aggiornamento, Microsoft avvisa che è necessario verificare se il sistema in uso soddisfa i requisiti minimi di Windows 11. Lo strumento chiamato PC Health Check Windows 11 è quindi automaticamente avviato oppure o si esorta l’utente a procedere con il download e l’installazione del software.

Conosciuto anche con il nome Controllo integrità PC Windows, PC Health Check si propone come un’utilità che controlla se il PC dispone di un processore compatibile, usa almeno 4 GB di RAM, dispone di almeno 64 GB di spazio, integra un chip TPM (che deve essere correttamente abilitato), BIOS UEFI con funzionalità Secure Boot attiva.

Mentre Windows 11 si installa da zero anche sui PC che non dispongono di un processore supportato ufficialmente, l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 è possibile se e solo se la CPU è presente nell’elenco stilato da Microsoft.

Cos’è PC Health Check Windows 11 e come funziona

Una volta scaricata e installata, PC Health Check per Windows 11 interagisce con le informazioni sulla configurazione del sistema ed effettua alcune modifiche nel registro di sistema. Ad esempio, abbiamo verificato che le chiavi seguenti contengono informazioni aggiunte da PC Health Check che suggeriscono l’effettiva compatibilità o meno del sistema in uso con Windows 11 ( PCHC è appunto abbreviazione di PC Health Check):

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\PCHC

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\PCHealthCheck

Premendo il pulsante Controlla ora nel riquadro Introduzione a Windows 11 è possibile verificare se il sistema in uso assolve tutti i requisiti per l’installazione di Windows 11.

Nel caso in cui il PC fosse incompatibile con Windows 11 l’utilità informa l’utente sui componenti che non risultano in linea con i requisiti minimi. Con un clic sul pulsante Visualizza tutti i risultati si possono verificare tutti gli altri controlli effettuati da Controllo integrità PC Windows.

Appresi gli aspetti bloccanti ai fini della corretta installazione del sistema operativo, si può preparare il PC in vista di Windows 11.

Eseguire comunque l’aggiornamento a Windows 11

Dopo aver effettuato la verifica con PC Health Check, l’aggiornamento a Windows 11 risulta automaticamente possibile soltanto sui PC che soddisfano al 100% i requisiti fissati da Microsoft. In tutti gli altri casi, ad esempio utilizzando Assistente aggiornamento Windows 11 oppure cliccando due volte su setup.exe da un supporto d’installazione di Windows 11 oppure montando un’immagine ISO scaricata dai server Microsoft, in caso di incompatibilità sarà mostrato un messaggio d’errore. Ad esempio “Questo PC non soddisfa i requisiti minimi di sistema per installare Windows 11“.

Come abbiamo spiegato nell’articolo citato in precedenza, per forzare l’aggiornamento a Windows 11, si può digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 10, scegliere Esegui come amministratore quindi incollare quanto segue:

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\PCHC /v UpgradeEligibility /t REG_DWORD /d 1 /f

reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\PCHealthCheck /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\CompatMarkers" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Shared" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\HwReqChk" /f /v HwReqChkVars /t REG_MULTI_SZ /s , /d "SQ_SecureBootCapable=TRUE,SQ_SecureBootEnabled=TRUE,SQ_TpmVersion=2,SQ_RamMB=8192,"

Effettuati questi semplici interventi, Windows 11 dovrebbe installarsi in ogni caso. Per maggiori informazioni si può fare riferimento all’articolo dedicato a come installare Windows 11 sui PC non compatibili.

La questione degli aggiornamenti di sistema

Microsoft ha sempre sottolineato che forzando l’aggiornamento a Windows 11 sui PC non compatibili, questi ultimi potrebbero non ricevere più gli aggiornamenti.

Da parte nostra riteniamo che l’azienda di Redmond si riferisca ai feature update annuali (ad esempio Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 e versioni successive). Sui sistemi aggiornati a Windows 11 che non rispettano i requisiti, l’installazione non può avvenire. Gli utenti devono quindi utilizzare i workaround descritti in precedenza per aggiornare Windows 11 all’ultima versione disponibile.

Credit immagine in apertura: Microsoft