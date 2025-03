Microsoft prova a bloccare l'installazione di Windows 11 senza connessione di rete

La fase finale dell’installazione di Windows 11, conosciuta come OOBE (Out Of Box Experience), è diventata sempre più complessa con tanti passaggi da seguire uno dopo l’altro. Ciò che infastidisce di più gli utenti sono le imposizioni relative all’utilizzo di un account Microsoft e il requisito che prevede la disponibilità di una connessione Internet attiva e funzionante. Sì, Windows 11 non permette di concludere l’installazione se il sistema risulta offline, ovvero disconnesso dalla rete. Per tanto tempo abbiamo utilizzato il noto espediente BypassNRO (Bypass Network Requirement OOBE) che permette di “dribblare” il requisito relativo alla disponibilità del collegamento Internet.

Nell’articolo su come installare Windows 11 senza connessione di rete, abbiamo visto che è sufficiente premere MAIUSC+F10 o MAIUSC+Fn+F10 alla comparsa della schermata È il paese o l’area geografica giusto? Digitando oobe\bypassnro e premendo Invio, si fa in modo che Windows 11 si installi senza connessione di rete: al riavvio del sistema, basta premere su Non ho Internet per proseguire con l’installazione. La novità è che Microsoft ha rimosso lo script BypassNRO dal supporto d’installazione di Windows 11.

Cosa cambia con la rimozione di BypassNRO per l’installazione di Windows 11 in modalità offline

Quando si digita oobe\bypassnro , non si fa altro che avviare il semplice script dal nome bypassnro.cmd presente nella sottocartella oobe . Si tratta insomma di uno strumento che Microsoft ha sempre inserito nel supporto d’installazione di Windows 11 e che, a partire dalla build di anteprima 26200.5516 risulta rimosso.

Per il momento, quindi, gli utenti delle varie versioni stabili di Windows 11 (compreso Windows 11 24H2), possono continuare a servirsi dello script oobe\bypassnro . Nel prossimo futuro, però, con il rilascio delle prossime versioni di Windows 11, non sarà più utilizzabile.

Come abbiamo visto nell’articolo, citato in precedenza, in cui spieghiamo i passi per installare Windows 11 senza connessione di rete, il contenuto del file bypassnro.cmd è il seguente:

@echo off

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

shutdown /r /t 0

Quindi, anche se Microsoft ha rimosso il file bypassnro.cmd dalle future immagini ISO di Windows 11, per adesso è comunque possibile installare il sistema operativo in modalità offline semplicemente premendo la combinazione di tasti MAIUSC+F10 o MAIUSC+Fn+F10 alla comparsa della schermata È il paese o l’area geografica giusto? quindi scrivendo quanto segue:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

shutdown /r /t 0

Il primo comando aggiunge nel registro di sistema il valore BypassNRO e lo imposta a 1 (attivato); il secondo riavvia il PC e la fase OOBE, in maniera tale che la modifica sia presa in carico.

Qualche osservazione finale

Allo stato attuale, anche in assenza dello script bypassnro.cmd , l’aggiunta manuale del valore BypassNRO nel registro di sistema risulta perfettamente efficace.

Al riavvio, durante la fase OOBE si può a questo punto premere Non ho Internet e proseguire l’installazione di Windows 11. Nell’articolo su come installare Windows 11 velocemente, suggeriamo anche di premere nuovamente MAIUSC+F10 o MAIUSC+Fn+F10 quindi digitare ipconfig /release in modo da disattivare temporaneamente il funzionamento dell’interfaccia di rete.

L’uso della chiave di registro BypassNRO insieme al comando ipconfig /release è utile non solo per aggirare il requisito della connessione di rete, ma anche per evitare di dover impostare un account Microsoft all’avvio, di scaricare subito tutti gli aggiornamenti (estendendo la durata della procedura d’installazione), per evitare la comparsa di una serie di schermate superflue che invitano a installare e configurare altri software.

Non è escluso che in futuro Microsoft possa disattivare anche la chiave BypassNRO nel registro di sistema, eliminando completamente la possibilità di procedere all’installazione di Windows 11 in modalità offline.