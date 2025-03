Copilot: Microsoft a lavoro su esperienze di gioco in 3D?

Microsoft ha pubblicato un annuncio riguardante la ricerca di un ingegnere informatico senior, specializzato in motori rendering 3D.

Nello specifico, l’azienda di Redmond ha chiarito come sia alla ricerca di una persona abile nello sviluppo di videogiochi per browser. Secondo quanto rivelato dal sito di TechCrunch, la compagnia avrebbe intenzione di impegnare questo professionista in una nuovo progetto riguardante un gioco 3D per Copilot.

Questa deduzione appare logica, visto che Microsoft ha precedentemente spiegato come intenda integrare una componente videoludica nel suo chatbot.

Copilot e i progetti di Microsoft: il gaming sembra nei progetti futuri per il chabot

A febbraio, Microsoft ha presentato il suo nuovo modello AI Muse che, secondo la compagnia, sarà presto utilizzata per la realizzazione di semplici giochi interattivi per Copilot.

Altro indizio che porta verso questa direzione è datato maggio 2024, quando l’azienda ha parlato della possibilità di integrare Copilot con alcuni titoli, primo tra tutti il celebre Minecraft.

La compagnia ha mostrato come il chatbot possa agevolmente rispondere a domande per creare oggetti, oltre a effettuare ricerche nell’inventario del giocatore o dare spiegazione riguardo materiali e meccaniche legate al crafting, che rappresentano alcuni tra gli elementi che hanno reso Minecraft così famoso in tutto il mondo.

Microsoft però potrebbe andare ancora oltre, sperimentando funzioni di Copilot “basate su personaggi”, dunque applicando l’AI a NPC o ad altri contesti simili. A gennaio, l’ingegnere inverso Alexey Shabanov ha scoperto due personaggi animati nel chatbot, entrambi progettati per interagire con gli utenti tramite effetti sonori e animazioni.

D’altro canto sembra che AI e gaming siano due mondi destinati ad avvicinarsi sempre di più. A testimonianza di ciò, qualche giorno fa il famoso videogioco di Super Mario è diventato un vero e proprio strumento di test per confrontare le capacità dei modelli AI più famosi disponibili online.