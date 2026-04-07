Copilot su Windows 11 sembra Edge travestito: ecco perché se ne parla

L’integrazione delle funzionalità AI in Windows 11 ha seguito una traiettoria precisa: Microsoft ha provato a portare Copilot ovunque, trasformandolo da chatbot basato sul Web a componente centrale del sistema operativo. Dopo il debutto nel 2023 come evoluzione di Bing Chat, l’assistente Microsoft ha iniziato a comparire in Edge, nelle app di sistema e, più recentemente, come applicazione dedicata scaricabile dal Microsoft Store. Proprio su quest’ultima emergono dettagli tecnici che ridimensionano la percezione di Copilot come software nativo.

Una curiosa analisi incentrata sul comportamento dell’app Copilot rivela infatti che non si tratta di un’applicazione autonoma nel senso tradizionale. L’implementazione sfrutta componenti già presenti nel sistema, in particolare il runtime del browser Edge, sollevando interrogativi sia sul piano architetturale sia su quello della trasparenza verso utenti e amministratori.

Copilot su Windows 11: è soltanto il browser Edge “travestito”

Installando Copilot su Windows 11, il sistema crea un eseguibile denominato mscopilot.exe , collocato in una directory dedicata.

A prima vista sembra una classica applicazione desktop; in realtà il comportamento osservato racconta altro. Bob Pony ha notato che rinominando l’eseguibile in msedge.exe e la cartella in Edge , l’avvio dell’applicazione Copilot produce l’apertura del browser Microsoft Edge, senza variazioni funzionali evidenti.

Il dettaglio più significativo riguarda l’utilizzo del componente WebView2, ovvero il runtime che consente alle applicazioni Windows di incorporare contenuti Web basati sul motore Chromium di Edge. Copilot non esegue alcun codice AI in locale: funge da contenitore per un’interfaccia Web che dialoga con i servizi cloud Microsoft.

Anche in assenza del browser Edge installato in forma completa, l’app Copilot continua a funzionare sfruttando i componenti WebView2 già presenti nel sistema. Il comportamento conferma come l’applicazione non introduca un nuovo motore, ma riutilizzi infrastrutture esistenti.

Architettura reale: interfaccia Web e servizi cloud

Come evidenziato, Copilot non esegue modelli linguistici sul dispositivo locale: tutte le elaborazioni avvengono lato server, sfruttando modelli avanzati come quelli derivati dalla famiglia GPT. Il client Windows si limita a fornire una shell grafica e a gestire l’interazione con l’utente.

La scelta comporta vantaggi concreti: aggiornamenti immediati, minore consumo di risorse locali e coerenza dell’esperienza tra piattaforme diverse. Tuttavia introduce anche alcune limitazioni. L’assistente richiede una connessione attiva e non può operare offline; inoltre, l’integrazione con il sistema operativo passa inevitabilmente attraverso API e servizi intermedi.

L’utilizzo di WebView2 come base per Copilot introduce considerazioni rilevanti per chi gestisce infrastrutture IT. Dal punto di vista della sicurezza, l’app eredita il modello di isolamento e sandboxing di Chromium; tuttavia, l’esecuzione di contenuti remoti implica una superficie di attacco legata ai servizi Web.

Le policy di controllo – ad esempio tramite GPO o strumenti MDM – devono tenere conto del fatto che Copilot utilizza componenti Edge: disabilitare o limitare WebView2 può influire direttamente sul funzionamento dell’assistente.

Un altro aspetto riguarda la telemetria e le metriche di utilizzo. Poiché le interazioni passano attraverso componenti browser, il tracciamento delle attività può sovrapporsi a quello di Edge, rendendo meno immediata la distinzione tra uso del browser e uso dell’assistente AI.