Cos'è un NAS all-flash e come funziona il nuovo QNAP TS-h1277AFX

Un NAS all-flash è un dispositivo di archiviazione di rete che utilizza esclusivamente unità a stato solido (SSD) al posto dei tradizionali dischi rigidi (HDD) per immagazzinare i dati. QNAP TS-h1277AFX è un dispositivo innovativo che appartiene proprio a questa categoria.

Grazie alle prestazioni superiori che possono garantire le unità SSD, il NAS QNAP – dotato di ben 12 alloggiamenti – si configura come una scelta eccellente per supportare ambienti di lavoro altamente dinamici e collaborativi, puntando l’accento sulle prestazioni senza compromessi. Campi applicativi come quelli legati alla produzione multimediale e alla virtualizzazione beneficiano enormemente dell’impostazione all-flash del NAS QNAP TS-h1277AFX.

QNAP TS-h1277AFX: un NAS All-Flash 12 bay per prestazioni elevate

Tra le soluzioni di archiviazione di rete più avanzate, i NAS all-flash sono particolarmente apprezzati per la loro capacità di offrire prestazioni elevate, bassa latenza e una gestione sicura dei dati. Un esempio emblematico di questa tecnologia è appunto il QNAP TS-h1277AFX, nato per rispondere alle esigenze dei carichi di lavoro più esigenti.

Con il suo potente processore AMD Ryzen 7 Serie 9000, il sistema operativo QuTS hero preinstallato, e una serie di caratteristiche tecniche pensate per la protezione avanzata dei dati e l’ottimizzazione delle performance, TS-h1277AFX si propone come una delle soluzioni più complete e performanti per ambienti aziendali e creativi.

La presenza del chip Ryzen consente al NAS QNAP di svolgere operazioni di calcolo intensive senza compromettere le prestazioni generali. Ciò è particolarmente utile per i professionisti creativi e i team che lavorano con contenuti multimediali pesanti, come video 4K o 8K. Essi richiedono infatti accesso rapido ai file ed editing simultaneo da parte di più utenti.

Memoria ECC DDR5 e affidabilità dei dati

Il NAS TS-h1277AFX supporta fino a 192 GB di memoria DDR5 ECC (Error-Correcting Code), una scelta che guarda alla riduzione degli errori e al miglioramento della stabilità complessiva del sistema. Così, il NAS si dimostra particolarmente adatto per ambienti in cui l’affidabilità è una priorità assoluta, ad esempio nelle infrastrutture IT aziendali.

DDR5, inoltre, è una tecnologia di memoria di nuova generazione che offre una larghezza di banda più elevata e una maggiore efficienza energetica, migliorando ulteriormente le prestazioni del sistema.

Sistema operativo QuTS Hero: sicurezza e prestazioni

Un altro aspetto fondamentale è il sistema operativo QuTS hero, basato su ZFS (Zettabyte File System). QuTS hero è progettato per ottimizzare le prestazioni del NAS, proteggere i dati e semplificare la gestione dello storage. Grazie alla riparazione automatica dei dati, alla deduplicazione e alla compressione, QuTS hero è in grado di gestire grandi volumi di dati con estrema efficienza e sicurezza.

Una delle principali caratteristiche è la capacità di garantire l’integrità dei dati, migliorando la resilienza del sistema di archiviazione. Inoltre, la gestione avanzata della deduplicazione riduce l’utilizzo dello spazio di archiviazione.

QuTS hero ottimizza inoltre l’uso degli SSD installati nel TS-h1277AFX, migliorando la durata degli SSD stessi e massimizzando le prestazioni attraverso tecnologie avanzate come la cache SSD e la compressione dei dati.

Storage immutabile e sicurezza del dato

Il TS-h1277AFX offre una protezione dei dati avanzata, traendo massimo vantaggio dal concetto di storage immutabile. Lo storage immutabile è una caratteristica fondamentale per proteggere i dati da attacchi informatici, ransomware compresi. Grazie a questa funzionalità, i dati archiviati nel TS-h1277AFX non possono essere modificati o cancellati senza autorizzazioni esplicite, offrendo una protezione avanzata contro le minacce informatiche.

Inoltre, la tecnologia snapshot di QNAP consente di creare copie di sicurezza dei dati in qualsiasi momento, senza interrompere le operazioni quotidiane. Gli snapshot sono punti di ripristino istantanei che possono essere utilizzati per recuperare i dati (e la stessa configurazione del NAS) in caso di guasto o attacco, senza compromettere l’integrità dei dati.

Espansione e connettività: massima flessibilità per le esigenze di aziende e professionisti

Il nuovo NAS di casa QNAP assicura inoltre una straordinaria flessibilità grazie alla sua capacità di espansione. Dispone di tre slot PCIe Gen 4 che consentono di aggiungere schede di rete ad alta velocità, espansioni di storage JBOD (Just a Bunch Of Disks) e moduli SSD M.2, per aumentare ulteriormente le capacità di archiviazione e ottimizzare le prestazioni.

Questa flessibilità rende il TS-h1277AFX ideale per le aziende in rapida crescita, che necessitano di soluzioni che possano evolversi e adattarsi alle loro esigenze future.

Il NAS è anche dotato di porte 10GBASE-T e 2,5 GbE, che consentono velocità di trasferimento dei dati elevate, garantendo che i team possano accedere ai file rapidamente e senza interruzioni. Per chi necessita di velocità ancora superiori, il TS-h1277AFX può essere aggiornato con opzioni, in termini di networking, pari a 25 GbE.

Il dispositivo consta di porte USB 3.2 Gen 2 per trasferimenti veloci e di un’uscita HDMI 4K per la visualizzazione diretta dei contenuti su monitor, semplificando le operazioni di backup e presentazione.

Conclusioni

Il QNAP TS-h1277AFX rappresenta una soluzione avanzata e altamente scalabile per le aziende e i professionisti che necessitano di prestazioni elevate, sicurezza dei dati e capacità di gestione avanzata.

Grazie alla sua combinazione di hardware potente, software innovativo e funzionalità di protezione avanzate, il NAS all-flash QNAP è in grado di supportare carichi di lavoro critici come l’editing video in tempo reale, la gestione di ambienti virtualizzati e la protezione dei dati aziendali.

Con il processore AMD Ryzen 7, memoria ECC DDR5 e QuTS hero, TS-h1277AFX si posiziona come una delle soluzioni di archiviazione più potenti e affidabili sul mercato, rendendolo ideale per chi cerca non solo un archivio dati, ma un vero e proprio hub centrale per la gestione di contenuti, backup e procedure di disaster recovery.