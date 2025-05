In arrivo SSD esterni USB4 da 32 TB: trasferiscono dati a 4.000 MB/s, grazie a Silicon Motion

Silicon Motion ha annunciato un importante passo avanti nell’evoluzione degli SSD esterni, presentando il controller SM2324, una soluzione progettata per garantire prestazioni elevate su interfaccia USB4 (40 Gbps), pur assicurando costi contenuti e consumi energetici particolarmente apprezzabili. Il nuovo controller punta a rendere accessibili soluzioni storage ad altissima velocità e capacità, rivolte sia al mercato consumer che a quello professionale.

Prestazioni: lettura e scrittura da record su USB4 con Silicon Motion SM2324

Grazie all’interfaccia USB4 Gen 3×2, SM2324 permette di ottenere velocità di trasferimento sequenziali fino a 4.000 MB/s in lettura e 3.809 MB/s in scrittura, a condizione che il sistema implementi un adeguato sistema di raffreddamento. Sono valori che posizionano il controller USB Silicon Motion tra i più performanti oggi disponibili, offrendo prestazioni prossime a quelle di SSD interni con interfaccia PCIe Gen3 o Gen4.

Nel caso di USB, infatti, la sigla Gen 3×2 indica espressamente che, in via teorica, l’interfaccia permette di trasferire fino a 40 Gbps (circa 4.800 MB/s). La trasmissione dati avviene infatti su due linee (x2), ciascuna con una velocità di 20 Gbps (Gen3), per un totale di 40 Gbps di larghezza di banda aggregata.

USB4 Gen 3×2 raddoppia la larghezza di banda rispetto a USB4 Gen 2×2, che raggiunge invece i 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps ciascuna.

Come abbiamo visto nell’articolo di confronto tra SSD e hard disk nel 2025, le specifiche USB4 Gen 3×2 sono nate nel 2019 e rappresenta l'”unificazione” di USB e Thunderbolt (USB4 è basato sulla tecnologia Thunderbolt 3, ceduta da Intel all’USB Implementers Forum (USB-IF) senza richiedere royalty.

Architettura e compatibilità NAND

Il cuore del controller SM2324 è costituito da una doppia CPU Arm Cortex-R5, supportata da un’architettura NAND a 4 canali, in grado di gestire memorie 3D TLC e 3D QLC NAND. SM2324 è compatibile con un’interfaccia NAND fino a 1.600 MT/s, una specifica che consente l’utilizzo delle memorie flash più recenti e veloci, senza penalizzare le soluzioni più economiche.

Silicon Motion ha integrato in SM2324 la sua più recente tecnologia NANDXtend LDPC ECC, che opera con codeword da 4096 byte, garantendo una robusta correzione d’errore e compatibilità ottimale con i nuovi chip di memoria NAND ad alta densità. Un’accortezza particolarmente rilevante nel caso delle memorie QLC, più economiche ma più sensibili all’usura e agli errori.

La massima capacità supportata è di 32 TB, un valore eccezionale per un’unità SSD esterna, considerando il formato compatto e la singola implementazione chip. Tale capacità rende il controller idoneo a soddisfare anche esigenze di archiviazione professionale e i backup multimediali su larga scala.