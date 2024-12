COSMIC Desktop proposto come Spin ufficiale per Fedora 42

COSMIC Desktop di System76 basato su Rust si sta configurando come uno degli sviluppi più entusiasmanti nel mondo open source. Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali (attualmente in Alpha 4), l’entusiasmo attorno ad esso è già alle stelle. Nonostante il suo stato di pre-release, COSMIC ha catturato una notevole attenzione grazie alle sue promettenti funzionalità e all’approccio innovativo. Allo stesso tempo, Fedora, un attore importante nell’ecosistema Linux noto per fornire tecnologia all’avanguardia ai suoi utenti, agisce in modo proattivo. Più precisamente, è stata avanzata una proposta ufficiale per includere COSMIC Desktop come versione di Fedora ufficialmente supportata. L’intenzione è quella di debuttare nella prossima versione di Fedora 42, il cui lancio è previsto verso la fine di aprile 2025.

È bene tenere presente che attualmente non c’è nulla di sicuro, ma si tratta solo di una proposta. Prima che possa diventare realtà, deve essere approvata dal Fedora Engineering Steering Committee (FESCo). Si tratta di un organo chiave all’interno del Fedora Project che supervisiona varie decisioni tecniche relative allo sviluppo dell’OS. La buona notizia è che, sulla base del solido track record di Fedora, ci sono tutte le ragioni per credere che ciò accadrà. Come accennato, COSMIC Desktop è attualmente nella fase Alpha 4 e ci sono voluti quasi cinque mesi per passare da Alpha 1 ad Alpha 4. Considerando la release programmata di Fedora 42 a fine aprile, è quindi difficile dire se l’ambiente desktop raggiungerà una release finale stabile in tempo. Anche se dovesse rimanere in versione beta o release candidate, lo Spin ufficiale potrebbe comunque arrivate. Tuttavia, per saperne di più bisognerà attendere ancora un po’.

COSMiC Desktop: perché gli Spin Fedora sono importanti

Gli utenti Fedora possono installare facilmente l’ambiente COSMIC Desktop tramite i repository COPR: “sudo dnf copr enable ryanabx/cosmic-epoch” e “sudo dnf install cosmic-desktop”. Tuttavia, i Fedora Spin sono fondamentali per diversi motivi. Si tratta infatti di release ufficiali di Fedora. Ciò significa che vengono sottoposte a rigorosi test e controlli di qualità. Sono meglio integrate nell’ecosistema Fedora e forniscono un’esperienza più stabile e coerente rispetto ai repository COPR. Quest’ultimi sono infatti guidati dalla community e potrebbero non ricevere sempre la stessa manutenzione o gli stessi aggiornamenti.

Infine, COSMIC non è l’unico entusiasmante aggiornamento legato all’imminente Fedora 42. La release è anche destinata a lanciare un nuovissimo installer basato Wayland. Ciò segna un significativo aggiornamento rispetto al fidato Anaconda basato su GTK che è stato un punto fermo per anni. Per saperne di più è possibile leggere la proposta per rendere COSMIC Desktop uno Spin di Fedora sul sito ufficiale del progetto.