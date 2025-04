Ubuntu 25.04 Plucky Puffin: le novità della nuova versione disponibile per il download

Canonical ha rilasciato la versione finale di Ubuntu 25.04, nome in codice Plucky Puffin, nuova release stabile di una delle distribuzioni GNU/Linux più conosciute e utilizzate in assoluto nel panorama desktop e server. Sebbene non si tratti di una versione LTS (Long Term Support), Ubuntu 25.04 rappresenta un importante passo avanti in termini di aggiornamenti tecnologici, ottimizzazioni per nuovi dispositivi e funzionalità orientate a un’esperienza utente moderna.

Kernel Linux 6.14 e GNOME 48: potenza e fluidità per l’ambiente desktop

Alla base della nuova release troviamo il kernel Linux 6.14, che garantisce un supporto hardware di ultima generazione, con un’attenzione particolare ai dispositivi più recenti, inclusi quelli basati su architetture ARM e chip Intel e AMD di nuova generazione.

Sul fronte dell’interfaccia grafica, GNOME 48 è il desktop environment predefinito. Tra le novità principali spicca il triple buffering dinamico, del quale abbiamo già parlato nel presentare Fedora Workstation 42 e pensato per migliorare le prestazioni grafiche sui sistemi meno potenti, riducendo il tearing (discontinuità visiva causata dalla mancata sincronizzazione tra la frequenza di aggiornamento del display e la generazione dei frame da parte della GPU) e aumentando la reattività dell’interfaccia.

Un passo deciso verso l’architettura ARM64 con Ubuntu 25.04

Una delle innovazioni più rilevanti di Ubuntu 25.04 consiste nella pubblicazione dell’immagine ISO desktop generica per i sistemi ARM64 (AArch64), destinata a macchine virtuali, piattaforme ACPI + EFI e dispositivi con chip Qualcomm Snapdragon (come i nuovi laptop Windows on ARM).

Gli sviluppatori Canonical rimarcano anche l’introduzione ufficiale del supporto per la piattaforma hardware Snapdragon X Elite, evidente indizio della crescente attenzione rispetto alle configurazioni ARM ad alte prestazioni.

Installer più intelligente e compatibile con Windows BitLocker

La routine di installazione di Ubuntu 25.04 risulta significativamente migliorata, con l’obiettivo – innanzi tutto – di introdurre massima compatibilità con BitLocker. La release più aggiornata di Ubuntu è infatti in grado di installarsi senza problemi in configurazione dual boot con Windows sui sistemi protetti con BitLocker. In questo modo chi è interessato ad affiancare Windows con Ubuntu senza usare soluzioni di virtualizzazione può farlo, anche quando il contenuto dell’unità di sistema risulta crittografata con BitLocker.

Il nuovo installer di Ubuntu 25.04 supporta inoltre l’utilizzo di percorsi locali per l’importazione automatica della configurazione (autoinstall) e integra un’opzione “ad hoc” che permette di sostituire un’installazione Ubuntu esistente senza perdita di dati.

Rete e connettività: Netplan potenziato

Con il lancio di Ubuntu 25.04, anche il backend di rete riceve un insieme di aggiornamenti importanti. Netplan 1.1.2, in particolare, introduce il supporto alle connessioni WiFi WPA-PSK-SHA256; la possibilità di definire politiche di routing personalizzate con NetworkManager; l’integrazione con systemd-networkd-wait-online , che ora attende la corretta configurazione dei DNS prima di marcare un’interfaccia come “online”.

Sicurezza: AppArmor potenziato e nuove sandbox

Ubuntu 25.04 prosegue nel rafforzamento della sicurezza delle applicazioni tramite AppArmor, che adesso include nuovi profili per molte app, limitando la superficie d’attacco in caso di exploit.

In ambito grafico e multimediale, segnaliamo il supporto nativo al formato JPEG XL, ottimizzato per immagini ad alta qualità e compressione avanzata.

Supporto avanzato per le GPU Intel e NVIDIA

Sul versante dell’hardware, NVIDIA Dynamic Boost è ora attivo per impostazione predefinita sui portatili compatibili con GPU NVIDIA, migliorando la gestione dinamica dell’energia e delle prestazioni.

Inoltre, Ubuntu 25.04 abbraccia il pieno supporto per le GPU Intel di nuova generazione: Core Ultra Xe2 iGPU e soluzioni dedicate come Intel Arc B580/B570 “Battlemage”.

Sempre lato Intel, la nuova versione della distribuzione Linux sviluppata sotto l’ala di Canonical usa la libreria Intel Embree per migliorare il ray tracing su CPU e GPU. Inoltre, il sistema operativo assicura un’accelerazione hardware completa per AVC, HEVC, AV1, JPEG.

Il Compute Runtime Intel ha ricevuto nuove ottimizzazioni relativamente al modulo CCS (Command Compute Streamer), responsabile della gestione e distribuzione dei carichi di lavoro di calcolo sulle GPU Intel. Queste ottimizzazioni migliorano l’efficienza dell’esecuzione dei workload GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units), soprattutto in contesti come l’accelerazione AI, il calcolo scientifico e il rendering non grafico. Inoltre, è stato introdotto il supporto avanzato al debugging per le GPU Intel Xe, per una diagnosi più precisa dei problemi durante lo sviluppo di applicazioni che sfruttano le capacità di calcolo parallelo delle GPU Intel di nuova generazione.

Download di Ubuntu 25.04 e derivate

Ubuntu 25.04 è disponibile per il download nelle sue molteplici edizioni. Basta fare riferimento alla pagina ufficiale quindi cliccare su Desktop o Server per poi selezionare il download della nuova release.

Con un clic su Flavours si possono esplorare le molteplici derivate ufficiali: Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Budgie, Edubuntu e Ubuntu MATE.

Distribuzione Caratteristiche principali Kubuntu Ambiente desktop KDE Plasma, moderno e personalizzabile. Xubuntu Basata su Xfce, leggera e veloce, ideale per PC vecchi. Lubuntu Usa LXQt, tra le più leggere in assoluto. Ubuntu Studio Per la produzione multimediale. Ubuntu Unity Ambiente Unity, con dock laterale e workflow compatto. Ubuntu Cinnamon Desktop Cinnamon, tradizionale e user-friendly. Ubuntu Budgie Desktop Budgie, elegante, semplice, moderno. Edubuntu Focalizzata sull’istruzione. Ubuntu MATE Desktop MATE, classico e leggero (GNOME 2).

Il supporto di Ubuntu 25.04 terminerà a gennaio 2026. Gli utenti che necessitano di maggiore stabilità e aggiornamenti a lungo termine dovrebbero orientarsi su Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), supportata fino al 2029.