Costruire un sito non è mai stato così facile: scopri l’AI di IONOS a 0€

Scopri IONOS Website Builder con funzionalità AI: crea siti web professionali in pochi clic, con testi e design generati automaticamente, SEO ottimizzato.
Roberta Bonori
Pubblicato il 1 feb 2026
Costruire un sito non è mai stato così facile: scopri l’AI di IONOS a 0€

C’è chi sogna da tempo di avere un sito web tutto suo, per un progetto personale, un’attività, un blog o un’idea da trasformare in qualcosa di concreto – ma si blocca subito davanti a due ostacoli enormi: non sapere da dove partire e non avere un grande budget da investire.

Tra programmazione, grafica, hosting e contenuti sembra tutto troppo complicato e costoso. È proprio qui che entra in gioco IONOS Website Builder con AI, una soluzione pensata per chi parte da zero assoluto e vuole creare un sito professionale senza competenze tecniche e senza spendere una fortuna.

Crea il tuo sito web con IONOS

Il Website Builder con AI che ti guida davvero

Il grande vantaggio di IONOS Website Builder è l’integrazione dell’intelligenza artificiale direttamente nelle fasi di creazione e personalizzazione del sito. Invece di partire da una pagina bianca o perdere ore a scegliere tra layout complicati, l’AI ti aiuta a generare contenuti, layout e stili coerenti con il tuo progetto.

Ad esempio, puoi iniziare descrivendo il tipo di sito che vuoi (blog, portfolio, negozio online, sito aziendale) e l’intelligenza artificiale suggerisce una struttura ideale, testi iniziali, immagini e anche colori in linea con il tuo settore e i tuoi obiettivi. In pochi minuti avrai una bozza di sito già pronta da perfezionare. Questa è una vera rivoluzione per chi non ha competenze tecniche, perché riduce l’ansia da pagina bianca e trasforma l’intero processo in un’esperienza intuitiva e rapida. Un sito non serve solo a esserci: deve anche essere trovato nei motori di ricerca. Per questo IONOS Website Builder utilizza l’AI per suggerirti parole chiave utili, meta tag e ottimizzazioni di contenuti che aiutano il tuo sito a emergere nelle ricerche online. Non è necessario conoscere tecniche SEO avanzate: l’intelligenza artificiale ti guida con consigli chiari e implementabili con pochi clic.

Crea il tuo sito web con IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Web hosting professionale: 1 anno gratis con IONOS
Offerte

Web hosting professionale: 1 anno gratis con IONOS
IONOS MyWebsite: crea il tuo sito con l'AI e non paghi per un anno
Offerte

IONOS MyWebsite: crea il tuo sito con l'AI e non paghi per un anno
Servizio di hosting, website builder con AI e dominio gratuito: con Hostinger bastano 2,49 €/mese
Offerte

Servizio di hosting, website builder con AI e dominio gratuito: con Hostinger bastano 2,49 €/mese
Hostinger: l'hosting WooCommerce è in offerta a 2,99€ al mese, perfetto per creare il tuo negozio online
Offerte

Hostinger: l'hosting WooCommerce è in offerta a 2,99€ al mese, perfetto per creare il tuo negozio online
Link copiato negli appunti