Costruire un sito non è mai stato così facile: scopri l’AI di IONOS a 0€

C’è chi sogna da tempo di avere un sito web tutto suo, per un progetto personale, un’attività, un blog o un’idea da trasformare in qualcosa di concreto – ma si blocca subito davanti a due ostacoli enormi: non sapere da dove partire e non avere un grande budget da investire.

Tra programmazione, grafica, hosting e contenuti sembra tutto troppo complicato e costoso. È proprio qui che entra in gioco IONOS Website Builder con AI, una soluzione pensata per chi parte da zero assoluto e vuole creare un sito professionale senza competenze tecniche e senza spendere una fortuna.

Il Website Builder con AI che ti guida davvero

Il grande vantaggio di IONOS Website Builder è l’integrazione dell’intelligenza artificiale direttamente nelle fasi di creazione e personalizzazione del sito. Invece di partire da una pagina bianca o perdere ore a scegliere tra layout complicati, l’AI ti aiuta a generare contenuti, layout e stili coerenti con il tuo progetto.

Ad esempio, puoi iniziare descrivendo il tipo di sito che vuoi (blog, portfolio, negozio online, sito aziendale) e l’intelligenza artificiale suggerisce una struttura ideale, testi iniziali, immagini e anche colori in linea con il tuo settore e i tuoi obiettivi. In pochi minuti avrai una bozza di sito già pronta da perfezionare. Questa è una vera rivoluzione per chi non ha competenze tecniche, perché riduce l’ansia da pagina bianca e trasforma l’intero processo in un’esperienza intuitiva e rapida. Un sito non serve solo a esserci: deve anche essere trovato nei motori di ricerca. Per questo IONOS Website Builder utilizza l’AI per suggerirti parole chiave utili, meta tag e ottimizzazioni di contenuti che aiutano il tuo sito a emergere nelle ricerche online. Non è necessario conoscere tecniche SEO avanzate: l’intelligenza artificiale ti guida con consigli chiari e implementabili con pochi clic.