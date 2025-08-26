Costruisci gratis il tuo blog con IONOS: website builder AI gratis 1 anno

Con Ionos puoi costruire il tuo blog personale, ecommerce o altro in poco tempo e senza spendere nulla per un anno.
Edoardo Damato
Pubblicato il 26 ago 2025
Con l’arrivo di settembre, IONOS mette a disposizione un’occasione vantaggiosa per chi vuole portare online un nuovo progetto. Il pacchetto MyWebsite Now Starter può essere attivato a costo zero per un anno intero, con un risparmio complessivo pari a 216 € rispetto al prezzo standard.

Un’opportunità pensata per dare vita subito a un sito web personale, aziendale o a un portfolio professionale senza alcuna spesa iniziale. Per aderire è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di IONOS e attivare l’offerta.

Come funziona MyWebsite Now Starter di IONOS

La piattaforma è stata progettata per rendere semplice la realizzazione di un sito web anche a chi non ha esperienza tecnica. Una volta attivato il piano, basta scegliere un modello tra i tanti disponibili e personalizzarlo in pochi minuti grazie all’editor visuale drag & drop. Tutti i template sono responsive, quindi ottimizzati per PC, tablet e smartphone, così da garantire la massima fruibilità da qualsiasi dispositivo.

Il pacchetto include strumenti di ottimizzazione SEO integrata per aiutare il sito a scalare le posizioni nei motori di ricerca. Inoltre, è possibile affidarsi all’intelligenza artificiale per creare testi, immagini e palette grafiche in linea con le esigenze del proprio progetto digitale.

Nel dettaglio, l’abbonamento gratuito per 12 mesi di IONOS comprende:

  • Website builder con AI generativa;
  • Editor intuitivo con funzioni drag & drop;
  • Dominio incluso per il primo anno;
  • Casella email professionale da 12 GB;
  • Spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine gestibili;
  • Analytics e strumenti di marketing (SiteAnalytics e marketingRadar);
  • Funzioni per e-commerce e prenotazioni online;
  • Generatore automatico di testi, immagini e palette di colori.

Per dodici mesi non ci saranno costi: potrai costruire, gestire e far crescere il tuo sito in completa autonomia, con la possibilità di avviare anche più progetti dalla stessa interfaccia.

