Costruisci il tuo sito con il website builder AI di Hostinger: ora 75% di sconto

Con Hostinger puoi costruire il tuo sito web anche senza alcuna competenza tecnica. Ora puoi averlo in abbonamento con sconto del 75%.
Edoardo Damato
Pubblicato il 13 ott 2025
Costruisci il tuo sito con il website builder AI di Hostinger: ora 75% di sconto

In questo momento è difficile trovare una promozione più interessante di Hostinger per la creazione del tuo nuovo sito web. Con il 75% di sconto e al prezzo a partire da 2,99€ al mese con 3 mesi extra gratis puoi ottenere un hosting con website builder dotato di AI. E hai anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Con questo strumento potrai realizzare il tuo progetto online anche se non hai la competenze per farlo. Come è possibile? Andiamo a scoprire nel dettaglio le carattersitiche di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

Perché scegliere Hostinger e tutti i vantaggi che offre

Il primo aspetto importante è che Hostinger mette a disposizione un website builder con AI. In sostanza, tu fornisci le indicazioni di come vuoi il tuo sito a livello di struttura, contenuti e immagini, e a farlo materialmente ci pensa l’intelligenza artificiale. A questo si aggiunge l’editor drag-and-drop: basta trascinare i vari elementi creati nel punto desiderato del sito per posizionarli. Tutto molto semplice.

A completare l’offerta dei piani di Hostinger c’è il dominio incluso e la migrazione del sito gratuita. Oltre a backup automatici (giornalieri o settimanali), possibilità di integrare un e-commerce e di espandere il sito nel corso del tempo in modo facile e veloce.

La promozione in corso, quindi, è l’opportunità giusta per creare e gestire un sito web. Lo sconto del 75%, infatti, porta il servizio di Hostinger fino a 2,99 euro al mese per 48 mesi + 3 mesi gratis aggiuntivi (successivamente, il piano si rinnoverà a partire da 9,99 euro al mese). Per maggiori informazioni e per l’attivazione basta andare sul sito di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Radio obbligatoria su tutti i veicoli: il Governo cambia il Codice delle Comunicazioni
Attualità

Radio obbligatoria su tutti i veicoli: il Governo cambia il Codice delle Comunicazioni
Apple riorganizza i vertici e punta forte su Health Plus e WatchOS
Attualità

Apple riorganizza i vertici e punta forte su Health Plus e WatchOS
Disney+: tutte le ultime uscite di ottobre 2025 a 6,99€/mese
Offerte

Disney+: tutte le ultime uscite di ottobre 2025 a 6,99€/mese
Prezzo fisso sulle bollette e intrattenimento NOW: l’offerta NeN è unica nel suo genere
Offerte

Prezzo fisso sulle bollette e intrattenimento NOW: l’offerta NeN è unica nel suo genere
Link copiato negli appunti