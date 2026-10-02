CPU EPYC a 256 core: il processore più potente (e costoso) mai lanciato da AMD

AMD ha ampliato la famiglia EPYC 9006 con un modello pensato per infrastrutture server ad alta densità.

L’EPYC 9996, nome in codice Venice, concentra 256 core Zen 6c e 512 thread in un processore, affiancati da 1.024 MB di cache L3. La scheda tecnica ufficiale indica un prezzo per lotti da mille unità di 14.904 dollari e una potenza CPU predefinita di 600 W. Il chip adotta il socket SP7 e integra connettività PCIe 6.0.

Il quadro è interessante perché AMD lega densità di calcolo, memoria ad alta velocità e I/O di nuova generazione a carichi dove throughput e capacità di espansione hanno un peso concreto.

Prestazioni e caratteristiche del nuovo EPYC 9996

La piattaforma supporta memoria DDR5 RDIMM e MRDIMM, con 16 canali. Nel caso delle MRDIMM, AMD dichiara fino a 12.800 MT/s e una larghezza di banda per socket che può arrivare a 1.638 GB/s, mentre il collegamento offre 96 linee.

La combinazione è significativa per ambienti che devono alimentare molti acceleratori, dispositivi di rete o sistemi di archiviazione senza trasformare il processore in un collo di bottiglia. AMD colloca inoltre la serie tra le soluzioni destinate a cloud, applicazioni enterprise, calcolo ad alte prestazioni, database e infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale. Nei test interni pubblicati dall’azienda, il 9996 ha ottenuto 5.982,91 AIUCpm nel confronto sull’intera pipeline TPCx-AI, ma AMD precisa che le configurazioni non sono direttamente comparabili con sistemi fisici differenti.

Prezzo e prospettive per i PC

Il listino rende evidente il posizionamento professionale del modello. La cifra comunicata riguarda un ordine da mille pezzi, quindi non coincide necessariamente con il costo finale applicato da produttori di server, integratori o grandi clienti dopo trattative e sconti.

TechRadar osserva inoltre che il precedente EPYC 9965 aveva un prezzo di listino inferiore di 91 dollari, pur appartenendo alla generazione precedente. Sul fronte della memoria, le MRDIMM sono moduli registrati e orientati ai server, progettati per sostenere esigenze elevate di banda. Per PCIe 6.0, TechRadar indica una previsione di diffusione nei PC attorno al 2030.

Il dato più utile per leggere questo lancio è il cambio di prospettiva: nei server moderni, il valore di un processore dipende sempre più dall’interazione con memoria, acceleratori e rete. Per gli acquirenti professionali, la valutazione richiede quindi di considerare l’intera infrastruttura e il tipo di carico, non soltanto le specifiche del chip. Per gli utenti comuni, il prodotto rappresenta soprattutto un’anticipazione di tecnologie che potrebbero filtrare verso fasce più accessibili con la maturazione delle piattaforme.