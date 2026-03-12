Intel lancia Core Ultra 270K Plus e 250K Plus: cosa cambia nel gaming

Il segmento delle CPU desktop di fascia alta ha in passato portato Intel a vivere alterne fortune. Le generazioni più recenti hanno lasciato impressioni contrastanti tra appassionati e professionisti: i modelli Raptor Lake del 2022 e 2023 hanno mostrato consumi elevati e temperature difficili da gestire, mentre i primi processori basati su Arrow Lake del 2024 non hanno convinto del tutto in ambito gaming. In questo contesto Intel introduce una revisione della piattaforma con i nuovi Core Ultra 200S Plus, una famiglia che punta a correggere alcune criticità emerse negli ultimi cicli di sviluppo e a rafforzare la competitività dell’azienda proprio nel mercato desktop.

I modelli al debutto sono Intel Core Ultra 7 270K Plus e Intel Core Ultra 5 250K Plus, disponibili dal 26 marzo 2026.

La strategia appare chiara: incrementare il numero di core, accelerare la comunicazione interna del chip e affiancare al silicio un livello di ottimizzazione software progettato per migliorare le prestazioni nei videogiochi e nei carichi di lavoro paralleli. Intel presenta queste CPU come i “processori desktop gaming più veloci mai prodotti dall’azienda“.

Una revisione della piattaforma Arrow Lake

Le nuove CPU appartengono alla famiglia Arrow Lake Refresh, un aggiornamento della generazione Core Ultra 200S introdotta nel 2024. La struttura rimane quella ibrida che Intel utilizza ormai da diverse generazioni, con core ad alte prestazioni affiancati da core ad alta efficienza energetica.

Il modello di punta, Core Ultra 7 270K Plus, integra 24 core totali suddivisi in 8 Performance Core e 16 Efficient Core. Ogni core gestisce un thread singolo, portando il totale a 24 thread complessivi.

La frequenza massima raggiunge 5,5 GHz in modalità Turbo Boost, mentre il base clock si posiziona intorno ai 4,1 GHz per i P-core e circa 3,4 GHz per gli E-core. Il processore mantiene un TDP nominale di 125 W, con limiti di potenza più elevati in modalità turbo.

Il Core Ultra 5 250K Plus si colloca nella fascia immediatamente inferiore con 18 core totali, organizzati in 6 P-core e 12 E-core. La frequenza di picco raggiunge 5,3 GHz, mentre il cache di ultimo livello arriva a circa 30 MB di Smart Cache. Intel ha inoltre ampliato la cache L2 rispetto ai modelli precedenti, una scelta che mira a ridurre le latenze nelle operazioni più sensibili alla memoria.

Entrambi i processori restano compatibili con il socket LGA1851 e con tutte le schede madri dotate di chipset della serie 800 già presenti sul mercato, purché aggiornate con BIOS compatibili. Una continuità di piattaforma che rappresenta un elemento importante per gli utenti.

Incremento dei core e comunicazione interna più rapida

Una delle modifiche più evidenti riguarda l’aumento dei core a elevata efficienza. Il Core Ultra 7 270K Plus passa da 12 a 16 E-core rispetto al modello precedente 265K, mentre il 250K Plus sale da 8 a 12. La scelta riflette la crescente importanza delle prestazioni multi-thread nelle applicazioni moderne, dalla creazione di contenuti ai motori di rendering fino ai software di compilazione.

Intel ha inoltre aumentato di circa 900 MHz la frequenza della connessione interna tra CPU e controller di memoria. Il collegamento, noto come interconnessione die-to-die, gestisce lo scambio di dati tra le varie unità del processore. Un incremento di quasi 1 GHz riduce la latenza di accesso alla memoria e migliora l’efficienza nei carichi sensibili alla banda passante, come molti titoli videoludici.

La piattaforma introduce anche il supporto ufficiale alla memoria DDR5-7200, rispetto ai 6400 MT/s delle prime CPU Arrow Lake. Con profili BIOS specifici e moduli selezionati è possibile spingersi fino a circa 8000 MT/s in overclock, mentre alcune future schede madri basate sulla serie 800 supporteranno in modo preliminare i moduli CUDIMM a quattro rank, una particolare tipologia di memoria RAM progettata per aumentare la capacità totale installabile. Ogni rank rappresenta infatti un gruppo indipendente di chip di memoria all’interno del modulo e la presenza di quattro rank consente di raggiungere configurazioni con quantità di memoria molto elevate.

Intel Binary Optimization Tool e ottimizzazione dei giochi

Una delle novità più interessanti non riguarda soltanto l’hardware. L’azienda di Santa Clara introduce infatti Intel Binary Optimization Tool, una tecnologia software progettata per intervenire direttamente sul codice binario delle applicazioni durante l’esecuzione.

Il meccanismo funziona come un livello di traduzione e ottimizzazione che analizza le istruzioni di un programma e le adatta alla microarchitettura del processore.

In pratica il sistema può riorganizzare o reinterpretare alcune sequenze di istruzioni per migliorare il numero di operazioni eseguite per ciclo di clock, cioè l’IPC. Il processo avviene senza richiedere modifiche al codice da parte degli sviluppatori.

Intel sostiene che questa tecnologia possa migliorare le prestazioni in giochi e applicazioni originariamente ottimizzati per architetture diverse o per generazioni precedenti di CPU x86. Nei test interni dell’azienda i guadagni risultano molto variabili: alcuni titoli mostrano incrementi marginali attorno al 4%, mentre in casi specifici si arriva fino al 39% di miglioramento.

Una variabilità così ampia suggerisce che l’efficacia del sistema dipenda fortemente dal tipo di motore grafico e dalla struttura del codice del gioco. È probabile che il supporto si espanda progressivamente attraverso aggiornamenti software e driver.

Prestazioni dichiarate e posizionamento di mercato

Secondo i dati diffusi da Intel, il Core Ultra 7 270K Plus può risultare fino al 15% più veloce nei giochi rispetto ai modelli Arrow Lake precedenti, mentre i miglioramenti nei carichi multi-thread risultano molto più marcati grazie al numero maggiore di core. In alcuni scenari l’azienda parla di incrementi che superano il raddoppio delle prestazioni rispetto ai concorrenti diretti nella stessa fascia di prezzo.

Il posizionamento economico rappresenta infatti uno degli elementi più aggressivi di questa generazione. Il Core Ultra 7 270K Plus arriva con un prezzo indicativo di circa 299 dollari, mentre il Core Ultra 5 250K Plus scende a circa 199 dollari. Si tratta di cifre inferiori a quelle delle CPU che sostituiscono, una scelta che mira a rendere la piattaforma più competitiva rispetto alle offerte AMD basate su Ryzen 9000.

Intel prevede inoltre una variante KF per il modello 250K Plus, priva di grafica integrata e pensata per sistemi che utilizzano GPU dedicate. Il 270K Plus invece rimane disponibile solo nella versione standard con GPU integrata.

Una risposta alle critiche delle generazioni precedenti

Il refresh della linea Arrow Lake non introduce una nuova architettura ma una serie di affinamenti mirati. L’aumento dei core efficienti, la maggiore velocità dell’interconnessione interna e il supporto a memorie più veloci cercano di migliorare i punti deboli emersi nella prima generazione.

Il vero elemento differenziante resta però l’integrazione tra hardware e software rappresentata dal Binary Optimization Tool. Se la tecnologia riuscirà a dimostrarsi efficace in un numero significativo di applicazioni, Intel potrebbe ottenere un vantaggio interessante senza modificare radicalmente la struttura del chip.

Il mercato desktop del 2026 si prepara quindi a una nuova fase di competizione, con queste CPU che rappresentano una soluzione intermedia prima delle architetture completamente nuove attese nei prossimi cicli di sviluppo.